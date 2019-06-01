【快樂大本營】古力娜扎化身白雪公主　網友激讚：最美的白雪公主

由何炅、謝娜、李維嘉、杜海濤和吳昕主持的《快樂大本營》今集請來多位女神，包括古力娜扎、陳意涵、王麗坤等擔任嘉賓，大扮卡通人物，慶祝國內的「6.1兒童節」。

這是古力娜扎首次破次元壁，以迪士尼卡通白雪公主的造型亮相節目，她身穿經典的藍黃色公主裙，頭戴紅色蝴蝶結，幾乎100%還原了卡通白雪公主的扮相。古力娜扎精緻的五官，濃妝淡抹，配上鮮艷的紅唇，將皮膚白皙的她襯得越發光潔，調皮的眼神與修長的身材，宛如一位闖入「人群」中的真公主，美得不可方物，令人驚艷。

網友們更是讚不絕口，稱古力娜扎是「最美的白雪公主」、「這應該是真正的白雪公主吧」、「太可愛了」等等。

古力娜扎的白雪公主扮相獲網友一致讃好。（微博@最時尚）

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在2012年，英國女星Lily Collins曾經在電影《魔鏡·魔鏡：白雪公主決戰黑心皇后》中也扮演過白雪公主，受到戲迷們的高度認可，表示她是「白雪公主本公主」，大家喜歡哪一位呢？

Lily Collins扮演的白雪公主也好評如潮。（IMDb@《Mirror Mirror》）

1992年出生於新疆的古力娜扎擁有立體的五官，氣質不俗，無論是美艷、中性、可愛等風格都能夠輕鬆駕馭，十分百變。

娜扎是Alexander_McQueen大中華區首位代言人。（微博@古力娜扎）

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