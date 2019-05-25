迪士尼真人版電影《阿拉丁》（Aladdin）於本周四（23日）正式上映，吸引大批戲迷入場觀看。早由2010年開始，迪士尼陸續拍攝了不少真人版公主，每一位都各具特色，以下總結出8位扮演過迪士尼公主的女星，看下是否同大家心目中的童話公主相符。

2019年：「Jasmine」—— 娜奧美史葛（Naomi Scott），《阿拉丁》（Aladdin）。26歲的娜奧美史葛是英印混血，擁有深邃的五官以及小麥膚色，充滿異域風情，由她扮演的「茉莉公主」備受觀眾認可，具有超高還原度。而且娜奧美史葛不止人靚聲甜，還有一副好身材，戲裡戲外都魅力十足。

由娜奧美史葛飾演的「茉莉公主」備受讚賞，觀眾都認為還原度極高。（IMDb《Aladdin》）

2020年：「Mulan」—— 劉亦菲，《花木蘭》（Mulan）。內地演員劉亦菲是亞洲第一位迪士尼真人版公主，在官方公布的造型中，她披著一頭黑色長髮，身穿紅袍，手持寶劍，眼神堅毅又充滿故事，單看照片都與大眾對於木蘭一直以來的想像頗為契合。據說迪士尼在選角時，特別要求女主角要有武術功底、良好的英語能力，以及具備專業質素的明星特質，而劉亦菲全部符合，不知道到時電影上映會如何呢？

劉亦菲在電影《花木蘭》中的造型充滿男子氣概，頗有一種巾幗不讓鬚眉的氣勢。（IMDb《Mulan》）

2017年：「Belle」—— 愛瑪屈臣（Emma Watson），《美女與野獸》（Beauty and the Beast）。從小美到大的愛瑪屈臣穿上Belle標誌性的黃色長裙，宛如由童話故事中走出來的公主，這條公主裙由約55米的輕盈綢緞歐根紗、約914米的絲線縫製而成， 2160粒Swarovski水晶點綴，耗時12000小時，高度還原童話中的服飾，而愛瑪屈臣除了外型相符，連獨立、有想法的個性也同Belle一樣。

由愛瑪屈臣扮演的Belle也備受觀眾歡迎，令人忍不住大呼：太美了！（IMDb《Beauty and the Beast》）

2015年：「Ella Cinderella」—— Lily James，《仙履奇緣》（Cinderella）。英國女星Lily James擁有一張零距離感的樣貌，不過有網友認為她看似無害的外表下有種壞人裝傻的感覺，而且方臉、嘴大，不夠漂亮，與心目中的 Cinderella不符合。另外，戲中藍色夢幻長裙由設計師Sandy Powell設計，由18個裁縫秏時500多個小時縫製而成，使用了10000粒Swarovski水晶，所以整套禮服有一種bling bling的感覺。

有網友認為Lily James不是Ella Cinderella的最佳人選。（IMDb《Cinderella》）

2014年：「Aurora」——Elle Fanning，《黑魔后：沉睡魔咒》（Maleficent）。電影改編經典童話故事《睡公主》（Sleeping Beauty），21歲的美國演員Elle Fanning皮膚白皙，金髮碧眼，予人仙氣滿滿的感覺，如同公主一般。由她飾演的Aurora甜美可愛，溫柔善良，夢幻感十足，也是高還原度的其中之一。

金髮碧眼的Elle Fanning一直予人仙氣滿滿的感覺，非常適合公主的人設。（IMDb《Maleficent》）

2012年：「Snow White」——Lily Collins，《魔鏡·魔鏡：白雪公主決戰黑心皇后》（Mirror Mirror）。電影以《白雪公主》為題材創作，濃眉大眼的Lily Collins五官精緻，擁有一副Babydoll的樣貌，略帶復古氣質，無論是清新淡雅抑或中性帥氣的風格，她都能夠很好地駕馭。電影中的Lily Collins留有眉上齊陰，身穿藍色一字肩公主裙，充滿童話感。

濃眉大眼的Lily Collins五官精緻，由她詮釋的白雪公主童話感十足。（IMDb《Mirror Mirror》）

2012年：「Snow White」—— 姬絲汀史釗活（Kristen Stewart），《白雪公主之魔幻復仇記》（Snow White and the Huntsman）。該戲改編的部分較多，是一套奇幻動作片，90年出生的姬絲汀史釗活美麗與帥氣並存，無論樣貌與演技都無可詬病，在戲中的扮相也展現出清純可人的一面，不過就沒有太多童話的感覺。

姬絲汀史釗活剛柔並存，她在《白雪公主之魔幻復仇記》中頗有一種戰士的感覺。（IMDb《Snow White and the Huntsman》）

2010年：「Alice Kingsleigh」—— 米雅華絲歌絲姬（Mia Wasikowska），《愛麗絲夢遊仙境》（Alice in Wonderland）。Mia Wasikowska出生於澳洲，比起其他幾位公主少了些柔美，反而多了幾分英氣，不過Alice Kingsleigh並不在迪士尼官方公布的14位公主之內。

Mia Wasikowska扮演的Alice Kingsleigh並非迪士尼官方公布的公主。（Pinterest@Fanpop）

8位女星飾演的公主各有千秋，除了娜奧美史葛有超高還原度，愛瑪屈臣與Elle Fanning飾演的公主也備受觀眾認可，而Lily James就有些爭議，不過符不符合或者誰最美都是見仁見智，相信大家心目中都有自己認定的最美公主。

迪士尼官方公布的14位公主。（bilibili@動漫雜談）

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