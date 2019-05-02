【多圖】古力娜扎與好姊妹慶祝27歲生日　新疆美女泳照仲煞食！

古力娜扎擁有精緻五官及高䠷身材，是不少男士心目中的女神。（IG圖片）

內地女星古力娜扎擁有新疆維吾爾族血統，憑着出眾的樣貌及高䠷深受粉絲喜愛，更與迪麗熱巴、佟麗婭合稱「新疆三美」，人氣爆燈。今日（2日）是古力娜扎27歲生日，她在IG Post了一系列慶祝生日的靚相，穿上吊帶連身裙的古力娜扎，紮起半丸子頭，鼻子上還沾上了奶油，想不到女神也有可愛的一面。

生日快樂！（IG圖片）

古力娜扎前年與張翰分手後一直未有新戀情，今年她同好姊妹一齊過生日，不少粉絲都祝她找到新男友。（IG圖片）

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一向身材高䠷的古力娜扎，穿上吊帶裙露出纖細的手臂，皮膚白滑，她還抱着紅色心心氣球像是在許願。而生日蛋糕就飾有一個大大的蝴蝶結，上面寫上：「娜娜，生日快樂，健康幸福，愛你的姐姐」，非常符合古力娜扎的少女心！她還分享了幾張與一位長髮女士一起慶祝生日的照片，兩人依偎在一起，可見感情相當好。古力娜扎自從前年與內地男星張翰分手後一直未有新戀情，所以不少粉絲都留言希望她快點找到新男友！

古力娜扎身形纖瘦，早前更難得Post泳照，大騷好身材！（微博圖片）

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