台日混血女星篠崎泫自爆悲慘童年　曾被媽媽用7萬賣出還賭債

台灣女團Twinko成員篠崎泫外貌甜美，早在學生時期已經爆紅，深受網民喜愛，更被封為「真人版蘿莉」。日前她在IG Post了一系列泳照，性感身材相當吸睛。不過事實上，篠崎泫有一段悲慘身世，童年十分悲慘，她早前上節目談及慘痛往事，更一度講到眼濕濕，令人心痛。

篠崎泫是台灣女團Twinko成員，被封為「真人版蘿莉」。（IG/@hsyan0625）

擁有日本血統的篠崎泫，在中學時期已在網上討論區爆紅，更以「最美高中生」的名號參與各大綜藝節目，之後加入女子組合Twinko後正式出道。近年轉行性感路線的她，經常在IG分享性感相，大騷Fit爆身材。早前篠崎泫跟隨《綜藝玩很大》節目組出外景時，就以黑色泳衣上陣，網紗設計更突顯她的好身材，網友紛紛留言大讚！

篠崎泫日前在IG Post了一系列泳照，大騷好身材。（IG/@hsyan0625）

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篠崎泫外表亮麗，個性活潑外向，但原來風光背後都有一段慘痛經歷。她曾在節目《麻辣天后傳》中自揭身世，她的親生爸爸是日本人，但在台灣出生長大的篠崎泫從未見過生父，媽媽更經常不問緣由就虐打她，甚至「抓我的頭去撞牆，撞到鼻骨碎掉」。面對媽媽的冷漠，篠崎泫一度以為保姆才是媽媽，後來她被交托給寄養家庭，卻再度遭到養父母虐待，將她吊起來綁在牆上，用水管抽打，更曾把她關進雞圈裏，直至18歲她才擺脫噩夢，獨立生活。

篠崎泫曾在節目中自揭悲慘童年，自小被媽媽虐打，險遭毀容。（《麻辣天后傳》影片截圖）

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對於年幼時被媽媽虐打，篠崎泫曾在接受雜誌訪問時自爆曾想過輕生，雖然最後被救回，但她不止一次嘗試跳樓，甚至驚動警察。媽媽更曾為還賭債，用台幣30萬元（約港幣7.4萬）將她賣給鄰居，幸好最後被婆婆贖回。自此她遊走在不同親戚屋企，居無定所，生活費和學費都要自己打工賺回來，直至2010年被發掘參加節目，再於2013年正式出道。

篠崎泫加入娛樂圈後自食其力，獨立生活。（IG/@hsyan0625）

不過篠崎泫都堅強捱過這段日子，樂觀面對：「很多人會覺得說在不正常的環境下長大的小孩可能都會走偏啊，但我真的覺得你要成為什麼樣子，是你自己可以決定的。即使你處在一個很不好的環境，你還是可以用自己的力量，去讓自己成為一個好的人。」

雖然童年悲慘，但個性活潑的篠崎泫都樂觀面對。（IG/@hsyan0625）