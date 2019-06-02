太太為初戀情人　楊潮凱分享抗拒狂蜂浪蝶秘訣：撲埋嚟唔代表要受

楊潮凱憑在劇集《鐵探》中飾演奸角「正龍哥」而人氣急升，一向有操開肌的他有時都會在Instagram貼出肌肉照，更被譽為最正Gay-Test，可謂男女通殺。昨日（1/6）接受電台節目《1圈圈 星光背後》訪問時，透露17歲已經開始跟太太拍拖，對方更是自己的初戀情人，他更笑言TVB靚女多，但十年來只對太太一條心，還分享如何避開狂蜂浪蝶。

楊潮凱接受節目主持人梁泰來訪問。

在節目中，楊潮凱被問到太太的吸引之處，他笑言一定是外表，想法很成熟：「佢係一個好有想法嘅人，好知道自己嘅方向應該點行。反而我係一個好隨性嘅人，大家可以互相幫補。」更自爆太太投訴他不浪漫，直言如果自己懂得製造浪漫，兩人的關係會好很多。提到當時入藝員訓練班，身邊有這麼多靚女，楊潮凱直言吸引的異性當然有，但因為自己是一個會想多步的人：「如果選擇另一半，我會諗得好長遠，我17歲先開始拍拖係因為唔想去玩感情，覺得好辛苦，好無謂。如果搵一個好嘅，就繼續行落去。」而如何去抵擋狂蜂浪蝶，他坦言每次認識新朋友都會表明已經有女朋友：「如果你同對方講咗，佢仲要撲埋嘅話，仲唔行開？呢啲都係你自己選取，人哋撲埋嚟，唔代表你要接受，如果你咩都接受，就係你問題。」

楊潮凱跟太太2013年結婚，去年太太為他誕下女兒楊心悅。（楊潮凱IG/@hoi1218）

另外，為何在現時這個階段跟TVB轉換合約方式，楊潮凱直言不同的階段要做不同的事，2015年在美國讀書後回港後開始思考這個問題：「嗰個階段係一個瓶頸位，無論演戲上，或者某啲方向都係。我好想我嘅事業一路都有推進，但係做演員好無奈，太過被動，好多嘢都係等監製搵，等機會，等公司安排。」然後就著手開始寫劇本，嘗試做導演，這個過程令他想拿回主動權。當然經濟上有考慮，但更大的是這個階段是否應該走出Comfort Zone：「其實喺TVB係好舒服，唔使諗好多嘢，做好戲就得，但未必係現階段自己想做嘅嘢，我想嘗試多啲唔同嘅製作。」