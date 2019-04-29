【鐵探．劇透】楊潮凱喪盡天良有咩結局？　一個人影響整個局勢

《鐵探》上回講到，Bingo（姜皓文飾）為找出警方的內鬼，將正龍（楊潮凱飾）和營長（吳廷燁飾）交易的證據交給賤Kan（許紹雄飾），雖然尚未被營長得知自己的身份，但每天尤如踩鋼線般的生活，相當危險。而另一方面，正龍故意到警署滋事，製造不在場證明，其實卻暗中與營長進行交易。

Bingo處境愈來愈危險！（劇照）

賤Kan收到的Bingo交出的證據後，將其交給前妻Carrie（陳敏之飾），而她想要交給程Sir（黃智賢飾），但程Sir拒絕接收，亦十分介意她經常為賤Kan說謊。

以下內容有劇透，逃生門在此：【鐵探】蔣祖曼演黑幫阿嫂受盡凌辱 自爆角色其實唔軟弱！

正龍究竟有咩下場呢？（劇照）

最新一集講到，Madam Man（惠英紅飾）、程Sir不停在權鬥，但重點並不在此，而且罪大惡極的正龍。警方安排釋放Iris（蔣祖曼飾）和正龍，快活谷（梁競徽，即唯唯飾）極力勸Iris與警方合作拘捕正龍，快活谷將偷聽器放入Iris的唇膏當中，偷聽他們的一舉一動。正正如此，當正龍去自己倉檢查毒品時，被警方跟蹤並人贓並獲，又一個奸角被消滅。最令人驚喜的事，Iris並不止與警方合作如此簡單......

《鐵探》裡面，Iris（蔣祖曼飾）真係做得好好。（劇照）

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