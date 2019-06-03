【倚天屠龍記】張無忌歷史原型係白蓮教教主　不得善終全因朱元璋

內地劇《倚天屠龍記》即將進入結局篇，有看過以往金庸《倚天》的觀眾，相信都知道最後張無忌被朱元璋所騙，心灰意冷，選擇退隱江湖，跟趙敏雙宿雙棲。金庸的不少作品，歷史上均有真實人物，原來張無忌也不例外，他的歷史原型，其實是小說及電視劇也出現過的韓林兒，以下為大家道出二人的關係。

張無忌歷史原型被指是白蓮教教主韓林兒，又稱作「小明王」。（劇照）

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《倚天》中趙敏的歷史原型，是汝陽王女兒，王保保胞妹，被逼下嫁朱元璋二子朱樉，最後更殉葬而死。想不到張無忌的歷史原型，也是不得善終，他就是在《倚天》中曾經在朱元璋口中提到的韓林兒。究竟韓林兒是何許人？其實張無忌的整個人生，除了談情說愛及練成絕世武功，基本上也是韓林兒的寫照，而金庸小說中韓林兒遇難跟張無忌退隱要在同一時期，小說的時間線才能說得通。

趙敏歷史原型是朱元璋新抱，最終殉葬而死。（劇照）

韓林兒祖上是白蓮教教主，而韓林兒父親韓山童，造反時雖然以彌勒佛下凡打救蒼生為號召，背後的力量卻是白蓮教，而韓山童死後，奉韓林兒為教主，稱為小明王，而當時朱元璋正是韓林兒下屬。跟《倚天》中張無忌是明教教主，朱元璋依附他反元，最後奪取了他的軍事力量，成功反元建立明朝如出一轍。

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楊逍謀略才智甚高，他歷史原型，網民指是劉伯溫。（劇照）

《倚天》中張無忌功成身退，跟趙敏歸隱，但他的歷史原型韓林兒，卻沒有如此好運，韓林兒雖然稱帝，但軍事力量卻握在朱元璋之手，其後被移至金陵應天府途中，在長江遇上船難而死，更有指他的死其實不是意外，而是死於朱元璋的刻意安排，張無忌和趙敏歷史原型之死，均跟朱元璋脫不了關係。