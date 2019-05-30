【倚天屠龍記】趙敏歷史原型係朱元璋新抱　受兄長牽連下場悲慘

《倚天屠龍記》中女主角趙敏，新版由內地小花陳鈺琪演出，被網民激讚在劇中是罕有的純天然美女，最美趙敏可謂當之無愧。在原著小說與電視劇中，趙敏都有一個美滿結局，但原來趙敏在歷史上確有其人，當然沒有邂逅張無忌的情節，反而跟朱元璋有姻親關係，而最後慘死更跟朱元璋脫不了關係，下文為大家帶來這個女子傳奇一生。

趙敏的歷史原型，是擴廓帖木兒的親妹王氏。（陳鈺琪微博圖片）

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《倚天》中的趙敏，顏值超高，美艷動人，仲要機智無雙，全因愛上張無忌後，由對付中原武林、剿滅明教，180度改變成為反元先鋒，為愛人背叛父兄，雖然一度因為周芷若的奸計，被張無忌誤會，但最終真相大白，下嫁張無忌後退隱江湖，讓這位智勇雙全的奇女子，最後也有個大團圓結局。眾所周知，金庸作品往往有真實歷史人物及背景，而趙敏也不例外。

汝陽王察罕帖木兒是反元的最大障礙，歷史上確有其人。（Youtube影片截圖）

朱元璋有意籠絡汝陽王養子擴廓帖木兒，更要二子朱樉迎娶對方親妹王氏。（Youtube影片截圖）

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小說中趙敏父親汝陽王，一直是明軍反元的最大障礙，汝陽王有一子一女，除了趙敏外，還有兄長王保保，無論是小說還是劇集，汝陽王及王保保的戲分卻是少之又少，但真實歷史上，汝陽王及王保保卻是元末舉足輕重的人物，汝陽王察罕帖木兒，有一名養子擴廓帖木兒(王保保)，汝陽王死後，他接管了父親的部隊，被元帝封為齊王，他跟各大反元勢力激戰，一方面是朱元璋的最大敵人，同時朱元璋卻相當欣賞他的軍事才能，讚他是「當世奇男子」，更希望將他收歸旗下，甚至不惜用和親手段。

趙敏歷史原型被逼殉葬而死，而金庸卻給了趙敏一個美滿結局。（Youtube影片截圖）

趙敏最終跟張無忌退隱江湖，過著平靜生活。（Youtube影片截圖）

擴廓帖木兒有一親妹王氏，歷史記載稱她為觀音奴，當朱元璋軍隊攻到穎川，俘虜了擴廓帖木兒胞妹，並強行將她下嫁給自己二兒子朱樉為正室，以姻親關係希望打動擴廓帖木兒，不過最終未能成功，而朱樉本身是不受寵的皇子，加上政治因素，妻子亦受盡冷待，而朱樉死後，本來皇子正室慣例不用殉葬，但王氏卻打破慣例被逼殉葬，金庸小說給了趙敏一個美滿結局，跟真實歷史原型截然不同。

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劇中汝陽王被明教暗殺，歷史上他確是死於降將的刺殺。（Youtube影片截圖）