【公子會】為掩飾偷食刪手機4000張相　戴祖儀：嗰陣時個心有啲痕

情侶相處之道，信任－是一段關係得以維持的重要元素之一，所以「偷食」一事雖然並不犯法，但卻是很嚴重的道德問題。日前，戴祖儀（Joey）於商台節目《公子會》擔任嘉賓，更自揭一段「偷食」的往事。Joey表示當時已經有一名拍拖穩定的男朋友，但卻與另一名「靚仔」發生曖昩關係：「同佢出過兩次街，其實都單獨係行街睇戲食飯。不過我哋影咗張揸住個心型波嘅合照……」聽到這裡，森美、火火以及劉翁即時起哄表示此行為極度可疑，豈料Joey繼續死撐：「其實撇除個波，都冇乜嘢吖！」不過有一次Joey男友要求看Joey的電話時，Joey竟然以最快速度將電話上4,000多張相片全部刪除，劉翁笑言：「如果你真係覺得冇嘢，你仲會delete嗰4,000幾張相？」

戴祖儀背住男友同異性行街睇戲食飯，仲夠膽話自己冇嘢。（Instagram＠joeythyee）

講「Thank You」都係罪？

其實Joey回想當年的「偷食」經歷，都表示自己有錯，不過心底又會暗地裡覺得享受：「嗰時會覺得，佢又真都幾靚仔嘅，嗰陣時個心有啲痕囉！」經一時，長一智，Joey經三位主持解釋後，才明白原來講「Thank You」都有罪，她說：「就算佢WhatsApp同我講『I miss you』，我都係覆句『Thank You』……我覺得冇乜問題啫！」更表示自己這樣回覆是因為怕傷害到對方。三位主持即時糾正，認為她應該要劃清界線，森美更笑言：「你畀人打劫，你同佢講唔該？你唔想hurt到個賊呀？」Joey最後唯有默默承認自己的「罪行」。