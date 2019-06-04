【Voice 3】用「暗網」獲取黑暗資訊　犯罪組織高價售賣警察耳朵

韓國OCN懸疑驚慄劇集《Voice》憑着大尺度暴力血腥畫面和明快查案節奏大受歡迎，以往推出的第一、二季都引起巨大迴響，而 《Voice》 劇中所用的部分劇情取材自真人真事，令觀眾不禁看到頭皮發麻。日前開播的 《Voice 3》 （第三季）亦參考了真人真事的案件，以及融合了不少現實世界的恐懼元素，例如透過劇中「溫泉旅館殺人事件」反映現實生活中旅行欺騙危機，傳達罪案無處不在的事實，而 《Voice 3》 日前劇情就提到跨國犯罪組織「Dark Web」利用「暗網」（Deep Web）獲取黑暗資訊來犯罪。

《Voice 3》 中「溫泉旅館殺人事件」反映現實生活中旅行欺騙危機，傳達罪案無處不在的事實。

《Voice 3》是第二季的續集， 講述擁有超凡聽力的112舉報中心主任姜權酒（李荷娜飾）與行動派刑警都康宇（李陣郁飾）以一動一靜的組合打擊罪犯，並在黃金時間內救出受害人。播出的劇情講到，擁有收集人體器官嗜好的大魔王方濟水（權律飾）被逮捕後， 刑警 都康宇 （李陣郁飾） 在線人口中得知一個名為「法布爾」的販賣身體組織，發現原來方濟水只是其中一位賣家。 「法布爾」 成立秘密網路伺服器公司，專門在暗網「法布爾拍賣會」上上傳虐殺過程的影片，以及拍賣各種人體器官並高價販售給「VVIP」客人。在《Voice》第一季出現過的前警員張敬鶴，他被割下的耳朵就被暗網以「高分警員」作招徠高價售出，完美以世上確實存在的暗網為題材，再次挑戰觀眾的感官極限。

跨國犯罪組織「Dark Web」利用「暗網」（Deep Web）獲取黑暗資訊來犯罪。

「法布爾」是一個販賣身體組織。

暗網裏佈滿黑暗資訊， 而現實生活中，國際恐怖組織伊斯蘭國（ISIS）成員正正就是利用「暗網」來發布殺人、槍決的圖片和片段。一般人只能瀏覽世上 4% 的網站，並要透過特別瀏覽器才能前往的暗網則佔了足足96%。知名網路作家「恐懼鳥」曾於節目上透露，暗網有分不同層次，較深層的暗網通常涉及犯罪行為，例如人獸交、人體肢解、人體實驗、禁錮兒童、殺人直播等多種極血腥及不人道的重口味真實題材。網上有不少自稱專賣暗網神秘包裹的網站，有YouTuber購入並拍片分享，發現包裹中有不少詭異物品，例如小朋友用過的書包、沾滿鮮血的毛巾，更有外國網紅收到一整箱血淋淋的冷凍肉類以及自己被跟蹤和偷拍的照片，令人全身都毛管戙。

並在暗網「法布爾拍賣會」拍賣各種人體器官並高價販售給「VVIP」客人。

耳朵、舌頭都能夠在「暗網」買到。

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