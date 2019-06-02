近期韓劇愈奇特愈受歡迎？　《僅此一次的愛情》大玩天使戀上凡人

韓國男團INFINITE成員L（金明洙）正積極以演員身份活動，近日與29歲實力派女演員申惠善合作拍攝以天使與凡人為題材的KBS新劇《僅此一次的愛情》（可於黃Viu煲劇平台免費點播收看），首播第一個星期後立刻登上同時段劇集收視冠軍，可見奇特的劇情近來很符合韓國觀眾口味。例如最近熱播的《初次見面我愛你》和《愛上變身情人》的男主角都患有面盲症，《不是機器人》中金敏奎對人類過敏的劇情都非常受歡迎。

申惠善花上逾三個月時間練舞。

金明洙飾演一個經常闖禍的天使。

《僅此一次的愛情》講述芭蕾舞蹈員「妍書」（申惠善飾）一次意外導致幾乎失明，被迫放棄跳舞長達3年。而經常闖禍的天使「丹」（金明洙飾）救了遭遇車禍的妍書，他因干涉人類生死，被派到人間執行特別任務，需在100天內為妍書找到真愛。妍書獲得車禍身亡的趙秘書捐贈的眼角膜移植後重見光明，而丹為完成任務，化名「金丹」出任妍書的秘書，更在她險遭天花板吊燈壓傷之際，現出天使原形，上演英雄救美。

丹被派到人間執行特別任務，化名「金丹」做妍書的秘書，並幫她在100天內找到真愛。

申惠善沒跳舞底子 拍劇前花3個月苦練

女主角申惠善去年在劇集《雖然30但仍17》中飾演小提琴家，人氣急升，演技亦備受讚賞。而今次她於新劇中亦同樣飾演藝術家，首度挑戰芭蕾舞蹈員的角色。不過她本身沒有舞蹈底子，為了完美演繹角色，花了三個月時間練舞，而且為了拍攝一場芭蕾舞蹈團表演的場面，劇組更動用50名專業芭蕾舞蹈員，並在120天內花上200小時排練，一點也不馬虎。

申惠善與金明洙於劇集一開播就上演吻戲。

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