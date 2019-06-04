【多圖】秦嵐自爆凍齡保養秘訣　親身示範教你一招隨時隨地輕鬆瘦

去年憑藉內地劇集《延禧攻略》富察皇后一角而爆紅的女星秦嵐，已成為新一代的仙氣女神，現年37歲的她無論是樣貌和身材都keep得極佳，白滑肌膚更儼如少女似的，絕對是位凍齡美女，甚至開始逆齡生長。最近她為內地綜藝節目《女人30+》擔任嘉賓，就分享她的護膚保養之道，還自爆有靠醫學美容去保持靚樣。她直言作為演員，時刻keep住最佳狀態是很重要的。

秦嵐最近為內地綜藝節目《女人30+》擔任嘉賓。(騰訊視頻截圖)

秦嵐坦言觀眾對女演員的審美要求苛刻，她說：「可能有時候，一個鏡頭對到你臉上的時候，就是要360度，這是 (內地) 一種審美的苛刻的一種選擇，我覺得還是應該對得起觀眾吧。我也會經常做一些護膚啊，比如說一些激光啊，我覺得都是正常的維護。」大方承認自己有接受醫學美容，但其實她認為有皺紋也很正常的，反而更加天然，不同年齡階段也有不同的美態和魅力。

佢大爆真正上鏡的演員，私底下看瘦得都跟鬼一樣。(騰訊視頻截圖)

她又慨嘆做演員不容易：「真正上鏡的演員，私底下看瘦得都跟鬼一樣，就都不好看，生活中看着很正常，上鏡都胖了一圈。」難怪她一直都很注重瘦身keep fit，身高166cm的她，體重只有46kg，體脂只得10%。她在節目中就示範了自己做gym在跑步機上快步行的瘦身方法，見她邊行邊喘氣，這招簡單得來又有效，且隨時隨地都可以做來輕鬆瘦。秦嵐曾表示：「減肥不能等！」所以喜歡吃美食的她，代價就是要努力做運動，可以盡情吃但一定要及時消耗掉所吃的卡路里，故她每日都要做運動，而工作辛苦也是令她可以keep住瘦的原因。

秦嵐原地快行可以輕鬆瘦身。(騰訊視頻截圖)

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