【青春環遊記】耍大牌纏身形象崩壞　吳謹言鏡頭前吐心聲

去年憑清裝劇《延禧攻略》飾演魏瓔珞一角走紅的吳謹言，接踵而來受到外界不少聲音質疑，除了批評其演技差勁之外，其次就是被指耍大牌。而在最新一集她有份主持的節目《青春環遊記》中，她面對其他主持人的直接提問耍大牌一事，吳謹言無奈地在鏡頭前吐露心聲，並認為好多事情耳朵聽到的都不可相信，還要用肉眼再去觀看，獲得大家一致認同。

主持人一起坐下回答自身被貼上的標籤。（《青春環遊記》截圖）

就在節目最後一個環節中，八位主持人坐下來面對自身被外界所貼的標籤，直接在鏡頭前吐露心聲。其中吳謹言就被指耍大牌，在她還未直接回答之前，身邊的主持人均第一時間闖出來表示不可能，林允說道：「不可能，我覺得謹言不可能。」而團隊中的大家長王凱亦力撐：「是肯定不可能的。在跟你這次合作節目之前，我看到過你那篇消息。」

當大家為吳謹言澄清之後，她就直接講出感受：「就是有的時候可能拍個甚麼照片或者是甚麼樣的，別人就會用這一瞬間的東西，不是真實的東西來說這件事，但你又沒有辦法說。」言語中顯得特別無奈。

吳謹言的回答顯得相當無奈。（《青春環遊記》截圖）

事實上，自去年8月份被官媒點名指責失德耍大牌之後，吳謹言雖即刻公開道歉，但已令網友對她印象不佳，耍大牌一事令人難以忘記。隨後網上就陸續爆出她耍大牌的行為，就好似去年在紐約時裝周被影到在街頭行街時，其態度不友善，不給拍照、不合照、不簽名等等，因此被網友批評死性不改，加重她形象惡化問題。如今，吳謹言再次面對這個問題回答得有點無奈，可想而知她內心受到不少委屈，只能夠說人紅事非多。

去年在紐約逛街時被爆態度不友善。（微博圖片）