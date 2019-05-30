吳謹言轉齊陰髮型玩可愛風　修圖前後照對比網友驚訝

不少藝人修圖前後差距甚大令人驚訝連連，最近的代表人物就有金馬影后馬思純。日前她出席康城影展難得性感上陣，好身材令人讚不絕口，沒想到事後被網友找出她P圖前的模樣，竟然是粗臂熊腰「胖若兩人」成為熱搜。不過都有例外的，就好似去年憑《延禧攻略》紅遍亞洲的吳謹言，最近剪了一頭新髮型留著齊眉瀏海的她似足洋娃娃，有網友就拿她公開的照片同活動照對比，一看之下修圖前後落差非常小，意外地又獲得一波讚許，力證她的確是「小臉美人」一名。

馬思純被批修好大。（微博圖片﹑視覺中國）

過去吳謹言一直留著長瀏海，偶爾見她向後梳或中分顯得特別成熟。而近來她就改玩可愛風，剪去長瀏海變成齊眉平瀏海，非常可愛。日前她就頂著新髮型出席某品牌活動，身穿淺綠色上衣同墨綠色寬長褲的她，顯得特別幹練，再搭配新髮型意外地顯得她可愛，因為齊瀏海完全襯托了她的小巧臉孔，瞬間年輕了不少。

吳謹言之前一直留著長瀏海。（吳謹言微博圖片）

當日的活動吳謹言吸引許多途人圍觀，自自然然有人就將她的活動照放上網，有網友就拿活動照同她自己公開的照片作出對比，一看之下幾乎沒有任何差別，同樣地瘦小同樣地小巧臉，網友都大讚她根本就是洋娃娃可塑性非常强，大家紛紛留言：「好像比往常好看」﹑「臉小的什麼都是對的」…仲散發出濃濃的學生Feel，想叫她一聲學妹喎。

網友拿出活動照同公開照對比，吳謹言差距甚小。（吳謹言微博圖片﹑八組兔區熱議微博圖片）

睇更多吳謹言髮型轉變照：