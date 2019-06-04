網紅馮提莫承認收160萬人仔「食飯」　網民懷疑言論勾起不快回憶

內地網紅馮提莫，外貌甜美，在網上直播即有大批男粉絲支持，甚至真金白銀打賞她，但去年她卻捲入了性交易風波，一名王姓會計師虧空公款後，將160萬人民幣打賞給馮提莫，再前往上海跟女神見面，可知馮提莫魅力沒法擋。近日馮提莫接受內地時裝雜誌訪問，竟然自揭童年陰影，更曾因過度減肥而引起胃病，體重下跌至38.7kg，女神究竟有何難堪過去？下文為大家娓娓道來。

內地網紅馮提莫外貌甜美，獲得不少網民真金白銀打賞。（馮提莫微博圖片）

現年27歲的內地網紅馮提莫，有中國第一KOL之稱，近日更跨媒體當上歌手，外貌清純，笑容甜美，還有水汪汪大眼睛的馮提莫，去年捲入了性交易風波，有一名王姓會計師，虧空公款160萬打賞給馮提莫，又到上海跟女神見面，之後即瘋傳二人有不道德交易，甚至有不雅照片及13分鐘床戰短片流出。

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馮提莫近日由網紅，跨媒體當上歌手。（馮提莫微博圖片）

以下是馮提莫日常美顏：

+ 20 + 19 + 18

不過馮提莫對負面傳聞，只承認確實有收過對方金錢，但只是見過一次面，而且是一次多人聚會，根本沒有所謂的性交易，之後二人也沒有私下聯絡，她更說願意退款給對方。網民對百多萬換來一次純見面的機會，紛紛抱持懷疑態度，至於馮提莫有否退款，更是只有當事人才知曉。

內地有一名王姓會計虧空公款，將當中160萬人仔打賞給馮提莫。（馮提莫微博圖片）

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馮提莫近日接受內地時裝雜誌訪問，透露因為網民的言論，勾起了她童年的不快回憶，原來自少她長得有點胖胖的感覺，雖然獲得老師讚她「可愛」，但她卻理解成「沒有才能」，而且為何不讚她「好看」，而長大後加入網紅行列，她即瘋狂節食減肥，平時會食水煮菜，若然真的忍不住想吃肉，就會選擇只是咀嚼，感受一下味道，隨即會吐出來，絕對不會吞入肚子，如此極端做法，最後令馮提莫得了胃病，體重更由60kg暴跌至38.7kg，網民只看到她風光的一面，她賺取的其實是辛苦錢。