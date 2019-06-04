譚詠麟揚言短期內不再推出新專輯　望嘗試新挑戰：譬如打拳啦！

譚詠麟（校長）今天（3日）與麥家瑜及趙浚承出席音樂Live活動宣傳校長自己的新專輯。校長新專輯當中不少單曲是和後輩合唱，包括在場的麥家瑜和趙浚承，校長目的很簡單，就是提攜後輩，所以在音樂Live除了與主持及網友的互動之外，他更在現場與二人唱出新碟歌曲。

校長與後輩合作過程中直言很開心，更在年輕人身上學到新事情。（陳順禎攝）

另外校長今天的造型被網民取笑他是否扮演《寵物小精靈》中的主角小智，校長聽完後更模仿小智的招牌動作拋精靈球。校長開玩笑過後解釋他戴上的Cap帽是大有來頭：「呢頂帽係我偶像許冠傑（Sam）送畀我，雖然唔係帶咗好耐，都係上兩個星期嘅事。咁我都有回禮畀佢，送咗超過六頂帽畀佢一家大細，佢送返一頂畀我算係咁啦。」

麥家瑜指這次與校長拍攝新歌Mv有難度，因為要在場學懂一秒入戲。家瑜很感激校長的指導能幫助她入戲。（陳順禎攝）

其實這幾年校長一直也在忙著出新專輯的事，他坦言短期內也不會再出新專輯：「我冇見過任何歌手短短幾年係出咗3張唱片，如果計埋嚟近呢隻就4張，我之後又唔係話一定要休息，可以玩吓第二啲嘢，譬如打拳啦。」