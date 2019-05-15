台灣歌手陳昇將到港舉行演唱會　獲譚詠麟杜德偉鄭中基等拍片支持

台灣歌手陳昇相隔7年，將於6月28在九龍灣國際展貿中心匯星 STAR HALL舉行「華人公寓」巡迴演唱會，多位殿堂級藝人包括譚詠麟（校長）、杜德偉、鄭中基、姜皓文（黑仔）、張繼聰都拍短片支持陳昇，可見圈中人緣極好。

陳昇出道30年「華人公寓」巡迴演唱會，從去年暑假開始於台灣及日本巡迴演唱，今年終於有機會與香港觀眾見面。熱愛香港的陳昇緬懷地說：「在大嶼山機場還沒有蓋好的時候，我就常常跑來香港，閒餘的時候常坐船去大嶼山、南丫島、長洲⋯⋯所以其實我很熟香港的！這次好高興隔了這麼多年，在香港朋友的期望之下，『華人公寓』有這麼一個很美麗、充分的理由跟大家相聚演出，以及大吃大喝！」陳昇指是次演唱會會著力放在音樂上，他更搞笑說：「所以就饒了我，（演唱會）沒有太多的扭屁股之類的！加上年紀漸長，腦袋快當機了，所以廣東歌對我來說也很難學，還是好好地帶台灣和原住民的歌曲給大家。」

陳昇自認熟悉香港，預告演唱會只會唱台灣和原住民的歌曲。

在校長為陳昇拍攝的短片中，不但唱出陳昇的首本名曲《把悲傷留給自己》，更鼓勵道：「咁好聽嘅歌嘅原唱者來到香港，大家一定要支持！陳昇，把最美好歌聲唱給我們香港觀眾聽，加油！」姜皓文亦臨時請槍唱出陳昇的經典 《把悲傷留給自己》。杜德偉更向陳昇點歌：「我身邊好多朋友都好鍾意陳昇，我最鍾意《紅色氣球》，唔知昇哥你嘅演唱會會唔會唱呢？」鄭中基則呼籲大家買飛：「陳昇6月28號嚟開演唱會呀！得一場咋！快啲買飛呀！」而張繼聰則發揮一貫搞笑本色：「陳昇我識佢！不過佢唔識我啫！我知佢係邊個，《把悲傷留給自己》嗰個陳昇先生嘛！仲有《One Night in Beijing》嗰個陳昇先生嘛！好嘢嚟㗎！」

演唱會門票將於5月15日開始公開發售！

眾星拍片支持陳昇。