【倚天屠龍記】陳鈺琪演趙敏夠英氣　四度女扮男裝型過小鮮肉

憑經典古裝劇《倚天屠龍記》而人氣急升的陳鈺琪，無論是角色演繹還是服裝造型都大獲好評，飾演「汝陽王」女兒趙敏的陳鈺琪，在劇中換上多個造型，當中女扮男裝出場的她英氣十足，令人眼前一亮。雖然陳鈺琪出道短短幾年作品不多，但已經多次以女扮男裝的古裝造型現身！

陳鈺琪在新版《倚天屠龍記》中飾演趙敏。（《倚天屠龍記》劇照）

《倚天屠龍記》飾趙敏

雖然《倚天屠龍記》已經翻拍過好多次，但陳鈺琪演繹的趙敏依然深受粉絲喜愛。她一出場就以亮眼紅衫示人，手執利劍和扇子的她英姿颯爽，成功吸引眾人目光，英氣俊秀之餘亦非常帥氣。

陳鈺琪出場的這一幕，相信俘虜了不少粉絲！（《倚天屠龍記》劇照）

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《香蜜沉沉燼如霜》飾鎏英

在這部古裝神話劇中擔任第二女主角的陳鈺琪，飾演魔界公主鎏英，這個角色敢愛敢恨、非常勇敢，同時也是一名征戰無數、所向披靡的沙場女將。陳鈺琪英氣十足的扮相好評不斷，風頭甚至蓋過女主角楊紫。

陳鈺琪在《香蜜沉沉燼如霜》中飾演鎏英。（微博/@陳鈺琪Yukee）

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《錦繡未央》飾拓跋迪

2016年陳鈺琪與老闆唐嫣一起出演《錦繡未央》，她在劇中飾演集萬千寵愛於一身的九公主，雖然不是主演角色，但她任性、可愛的模樣就令人留下深刻印象。陳鈺琪在劇中的男裝扮相英俊，女裝造型出塵脫俗，充分展示了她的顏值優勢！

陳鈺琪早在《錦繡未央》中已經以男裝扮相示人。（《錦繡未央》劇照）

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《兩世歡》飾風眠晚/原清離

陳鈺琪與于朦朧合作的新劇《兩世歡》深受粉絲期待，她在劇中將一人分飾兩角。身為已故將軍之女原清離（陳鈺琪飾）的她，失憶後女扮男裝做一名女捕快，同男主角于朦朧展開一段備受考驗的感情。雖然《兩世歡》目前的劇照不多，但可見陳鈺琪無論是女裝還是男裝都各有各美，大家都好期待欣賞她的演出。

陳鈺琪在新劇《兩世歡》中再度挑戰女扮男裝。（微博/@陳鈺琪Yukee）

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