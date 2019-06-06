【我的裙子去哪裡了】老師着女裝上堂勁變態？大叔易服背後有洋蔥

日劇《我的裙子去哪裡了》在4月底開播，裏面飾演大叔的老師每天穿女裝教課，雖然被笑噁心，但這舉動背後超有意義。

有看過日劇的都知道，日劇常會用社會時事當作題材，讓觀眾從劇中看見真實人生。這齣4月底開播的《我的裙子去哪裡了》講述的是一位老師男扮女裝的故事，帶出日本最近被討論的同性婚姻議題。這部劇播出後，衝擊了許多人對教育和性別的想像。

不少網民認為古田新太的女裝扮相實在太衝擊。（《我的裙子去哪裡了》劇照）

《我的裙子去哪裡了》的背景是一間私立高中，校長為了創新、實踐多元性別的教育，請來了50多歲的同志大叔原田信男擔任老師。老師登場的第一天就以全套女裝登場，讓學生看傻眼，忍不住大喊：

天啊！來了個變態大叔！

「易服」就等於「變態」嗎？（《我的裙子去哪裡了》劇照）

原田老師的教書風格非常特別，他並不以升學競爭為主，而是想透過自己的同志身份，還有在社會上走跳多年的經驗，帶給學生不一樣的東西。雖被學生批評噁心，但原田卻機會教育告訴他們：

等你長大以後，你以貌取人的這一點，會讓你吃苦的。

然後在黑板上大大寫下LGBT四個大字。原田利用他特別的教學方式，讓原本刁難、歧視他的學生，紛紛打開心房，面對自己生命的課題，也讓觀眾學到寶貴的一課。原田老師在劇中說：

世上除了黑白還有灰色地帶，不是一定非黑即白，也不一定要被社會框架捆綁。

原田老師金句連連。（《我的裙子去哪裡了》劇照）

是要去在意世人的眼光，那就甚麼事都做不成了，新事物也不會誕生。

原田老師的這些名言是不是讓你感到震撼呢，快把這部日劇追起來吧！

即睇《我的裙子去哪裡了》精彩劇照▼

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