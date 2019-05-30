山口智子登日本《VOGUE》封面　50+穿CELINE仍如《悠長假期》般美

若要數日本近期話題性高企的藝人，木村光希必定榜上有名。年紀輕輕就為CHANEL走秀，又頻頻登上《ELLE》、《VOGUE》等雜誌封面，是不少時裝品牌與雜誌的寵兒。 不過，近日曾跟光希父親木村拓哉合演經典日劇《悠長假期》的山口智子，她登上日本《VOGUE》七月號美容特刊封面，同樣引起極大迴響。

年輕一代對於山口智子可能印象不太深刻，皆因她在1995年與唐澤壽明結婚後，已經逐漸淡出銀幕。但在八十至九十年代初，山口智子可說是無人不曉，更是日劇收視女王，只要有她的電影劇收視率都不會差，而且套套都是經典。

經典日劇 《悠長假期》（網上圖片）

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1996年與木村拓哉合演的《悠長假期》可說是山口智子的代表作，當時創造了36.7%收視率的紀錄。而在劇集影響下，出現了男性學鋼琴的數量增加（木村的角色是一位鋼琴家）的「Long Vacation現象」。直到現時，《悠長假期》仍是不少人的集體回憶，スカパーJSAT早前曾舉辦名為「平成時代播出，直到現在看起來仍讓人超級感動的純愛偶像劇」的投票，《悠長假期》亦榜上有名並取得第六名，可見其影響力。而二人去年在劇集《BG〜身辺警護人〜》中再次同框，同樣引起了大眾的熱烈討論。山口智子近年出現在電視螢幕上的次數增加，除了出演《BG〜身辺警護人〜》，更有在NHK的晨早劇《夏空》中亮相，飾演關東煮店老闆娘，以頭巾造型示人。

山口智子登上日本《VOGUE》七月號美容特刊封面。（VOGUE）

日本《VOGUE》七月號美容特刊以「美麗由自己決定（綺麗を決めるのはあなた自身。）」為主題，山口智子穿上各大品牌服飾，如Marc Jacobs、SAINT LAURENT、CELINE等，更不吝嗇好身材，露出纖腰，實用保養得宜，令人不敢相信山口智子已快要踏入55歲！