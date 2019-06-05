蕭敬騰與向佐遙距合唱為個唱造勢　謝霆鋒拍片撐好兄弟

金曲歌王蕭敬騰（老蕭）將會在8月30及31日在紅館舉行《娛樂先生世界巡迴演唱會》，雖然他未能親身來港宣傳，但一向在圈中人緣甚廣的老蕭，就有一班好友力撐。老蕭除了與「孖生」兄弟向佐遙距合唱一段《新不了情》之外，謝霆鋒都有幫手造勢！

蕭敬騰和向佐一向被指「撞樣」。

老蕭和向佐一向被指「撞樣」，不過兩人不但不介意，私底下亦相當老友。這次老蕭來港舉行演唱會，向佐就充當他的替身，以特別新聞報道的形式，向觀眾宣布演唱會事宜：「演唱會老蕭將會演唱近100首經典名曲，快歌、慢歌、情歌、跳舞歌、兒歌都會一一唱出，至於表演嘉賓方面，Lady Gaga、Ed Sheeran、Justin Bieber、郭碧婷、龍五等等嚟唔到之外，基本上都應有盡有，又或者大家對於老蕭演唱會嘅演唱曲歌同嘉賓上有任何意見，歡迎留言俾我，我會考慮一下你哋嘅考慮，今日特別新聞報道完畢，再會！」

向佐以特別新聞報道的形式替老蕭宣布演唱會事宜。

之後老蕭和向佐就透過視像展開遙距合唱，先由向佐唱出《新不了情》其中一段，老蕭就接着唱，當大家沉醉其中時，老蕭另一位好兄弟謝霆鋒突然出現說：「哎！唔該你哋兩個唔好唱喇，如果想聽老蕭唱歌，梗係要去睇演唱會啦！」

老蕭和向佐透過視像展開遙距合唱《新不了情》。

最後謝霆鋒驚喜現身！