蕭敬騰東莞開巡唱「雨神」不招風雨　台上自嘲：今天有下雨嗎？

蕭敬騰（老蕭）昨天（18日）在東莞的東風日產文體中心舉行他的《蕭敬騰娛樂先生世界巡迴演唱會》，現場近萬座位幾乎座無虛席，可見老蕭在內地的人氣亦相當強勁。

老蕭就算飲水呢個舉動都引起無數粉絲尖叫。（吳志豪攝）

在開場時候老蕭以歌曲《純金打造》做開場歌曲，而這首歌曲開場是用巨幕擋著老蕭唱，到進入副歌時候巨幕掉下，再噴出金色的紙碎配合歌曲，令現場感覺提升到華麗級數。

老蕭彈琴叻就唔洗大家講，識彈琴嘅男人真係好加分。（吳志豪攝）

「雨神」竟不招風雨？ 老蕭自嘲

唱完一輪歌曲後，老蕭以廣東話向東莞歌迷打招呼：「大家好，有冇掛住我？標唔標準？」眾所周知，蕭敬騰有「雨神」稱號，貴人開騷必招風雨，不過今次在東莞竟然起不到作用，天氣相當好，就連他在台上亦自嘲：「今天有沒有下雨？好像沒有，因為下雨是我來那天，通常演唱會當天不會下雨。」引來全場發笑。

如果落埋雨，相信會更好，因為「雨神」嘛。（吳志豪攝）

老蕭說到今天新歌舊歌也會獻唱，當然經典歌曲《新不了情》、《原諒我》、《王妃》等亦有唱出，務求滿足一眾樂迷的心願，除了唱歌厲害老蕭彈琴和打鼓亦非常厲害，自彈自唱《寂寞還是你》之外他更安排了一段Solo打鼓表演送給粉絲。