Wanna One金在奐欣賞沈月處女Catwalk　黃旼炫首現身時裝周超淡定

韓國男團Wanna One完成一年半限定團使命後，11位成員員尹智聖、河成雲、黃旼炫、邕聖祐、金在奐、姜丹尼爾、朴志訓、朴佑鎭、裴珍映、李大輝、賴冠霖開展事業新一頁，各自開拓自己的新領域，而外界也看好Wanna One成員前景。日前，黃旼炫和金在奐還分別獲邀參與米蘭和倫敦時裝周，正式殺入時裝界。

金在奐獲I.T集團旗下的時裝品牌izzue邀請，出席在倫敦時裝周舉行的發布會。或許過往較少出席時裝周活動，金在奐接受訪問時略顯緊張，在會場內也不時拍照留念，對時裝周的一切感到好奇。今次izzue時裝發布會上，沈嘉偉和邱淑貞女兒沈月首度行catwalk，換言之，金在奐有幸與沈月同場，欣賞沈月的處女catwalk。

金在奐首度獲邀出席倫敦時裝周。（視覺中國）

今次izzue時裝發布會上，沈嘉偉和邱淑貞女兒沈月首度行catwalk。

順利完成今次時裝周之旅，金在奐特意在Instagram感謝主辦邀請。（網上圖片）

黃旼炫受意大利品牌Moncler邀請出席在米蘭時裝周舉行的發布會，成為首位獲邀出席該品牌活動的韓國藝人。黃旼炫在當地時間20日晚上以黑色長外套、格仔裇衫配深色長褲登場，雖然今次是黃旼炫首次參與國際時裝活動，黃旼炫仍表現淡定，不時向在場人士揮手，盡顯出道7年的偶像功架。

黃旼炫成為首位出席Moncler發布會的韓國藝人。（Getty Images）

黃旼炫在傳媒拍照時間不忘送粉絲福利，向傳媒大派心心。（視覺中國）

+ 2

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【香港婦女中心協會】，每$50可為1個基層家庭送上暖湯：https://heart.hk01.com/zh/project/10064