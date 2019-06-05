福布斯公布「全球最富有的女歌手」　麥當娜賺45億港元僅排第二！

美國商業雜誌《福布斯》（Forbes）繼日前在封面故事中宣布Jay-Z成為全球首位億萬Rapper之後，隨後又公布了「全球最富有的女歌手」，Rihanna、麥當娜（Madonna）、莎蓮迪安（Céline Dion）、Beyoncé都在其中。

根據《福布斯》報道，四位女歌手中，31歲的Rihanna成功揮低三位天后前輩，以6億美元（約47億港元）成為全球最富有的女歌手，但她的大部分收入並非來自音樂，而是她與世界最大的法國奢侈品巨頭LVMH共同擁有的化妝品品牌「Fenty Beauty」，2017年9月在Sephora以及Fenty Beauty官網開始發售後，取得了巨大成功，最初幾個星期的銷售額高達1億美元（約7.8億港元），15個月收入5.7億美元（約45億港元）。

除了Rihanna本人為化妝品代言，還有很多不同膚色，不同樣貌的人拍廣告。（Instagram@badgalriri）

Fenty Beauty的彩色眼線液。（Instagram@fentybeauty）

今年5月，LVMH宣布和Rihanna創立全新奢侈品牌「Fenty」，涵蓋高端成衣、鞋子、配飾、珠寶等產品。這位時尚Icon、化妝品企業家，是掌管核心奢侈時裝品牌的首位女性黑人創意總監。

Rihanna身穿Fenty服裝。（Instagram@badgalriri）

同時，Rihanna還與總部位於洛杉磯的線上時尚集團TechStyle Fashion Group合作推出Savage X Fenty內衣系列。除了時尚產業之外，作為歌手她，靠巡迴演出與專輯發行收入數百萬美元，這是她其餘財產來源。

Rihanna身穿Savage X Fenty內衣，已於日前發售。（Instagram@badgalriri）

出生於Barbados的Rihanna 7歲便開始嘗試唱歌，現在是全球唱片銷量最多的藝人之一。她憑藉在時尚界的不俗造詣，領先於5.7億（約45億港元）的60歲美國樂壇頂級天后Madonna，緊隨其後的是來自加拿大的流行天后Céline Dion，共4.5億（約35億港元），而美國R&B天后Beyoncé則以4億美元（約31.5億港元）位居第四。

Rihanna憑藉自身在時尚界的造詣，成為全球最富有的女歌手。（forbes）

點擊下圖睇四位樂壇天后靚相：