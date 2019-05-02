【2019 Billboard】BTS防彈少年團孖Halsey表演　Madonna等爭合照

「世界彈」BTS防彈少年團揚威今年美國Billboard頒獎禮，連續三年蟬聯「最佳社群媒體藝人」（Top Social Artist）外，亦撃敗Maroon 5等強敵，奪得「最佳雙人組／團體」（Top Duo/Group），成為首組韓國歌手在頒獎禮上，同時獲得兩獎。而Halsey與7位成員柾國、V、Jimin、RM、Jin、J-Hope和SUGA的合作表演，也成為昨晚的焦點之一。

BTS防彈少年團在Billboard頒獎禮上，寫上K-Pop歷史的新一頁，成績令人鼓舞。7位成員更與美國唱作女歌手Halsey合作，一同帶來《Boy With Luv》的表演。早前Halsey與BTS防彈少年團合作拍攝MV時，被稱為最成功的A.R.M.Y（BTS防彈少年團粉絲）。不過就爆出搞笑事指，因為Halsey太過緊張害羞，與Jimin對跳時無法四目交投。昨晚據說是Halsey的首個唱跳舞台，她亦似乎終於衝破心理關口，不僅能夠與成員對視外，也非常順利完成整個表演。

BTS防彈少年團與Halsey合作的表演，成為今年美國Billboard頒獎禮的焦點之一。（網上圖片）

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表演影片中可見，BTS防彈少年團7位成員都非常照顧Halsey，一直配合她的舞蹈動作和走位，與Jimin對舞的部份，兩人也終於在台上成功對望。其中Halsey與Jin隔着玫瑰花Kiss，以及搭着柾國膊頭的Ending Pose，也展示出非凡的合作力。頒獎禮結束後，雙方都有互相在Twitter上發文，感謝對方一同創造了難忘的回憶。而星光熠熠的頒獎禮後台也成為BTS防彈少年團的追星勝地，包括美國天后Madonna、Drake和Ciara等都有與7人一同合照。

後台成為集郵聖地，BTS防彈少年團也成功與美國天后Madonna合照。（網上圖片）