Jay-Z成為全球首位億萬Rapper　涉足酒類藝術房產等多個領域

日前,美國商業雜誌《福布斯》(Forbes)宣布說唱歌手Jay-Z成為「全球第一位億萬Rapper」,自出道以來,Jazy-Z擁有14張冠軍專輯,22座格萊美獎(Grammy Award),除了音樂事業,他還涉足多個領域,包括香檳、股票投資、藝術收藏等,總資產10億美元(約78.4億港元)。

據《福布斯》報道,作者Zack O'Malley Greenburg大致盤點了Jay-Z名下的產業,主要有以下幾樣:

Armand de Brignac香檳:3.1億美元(約24.3億港元)

現金同投資:2.2億美元(約17.2億港元)

D'Ussé白蘭地:1億美元(約7.8億港元)

Tidal流媒體服務的所有權:1億美元(約7.8億港元)

Roc Nation唱片公司管理權:7500萬美元(約5.9億港元)

音樂項目:7500萬美元(約5.9億港元)

藝術收藏:7000萬美元(約5.5億港元)

房產:5000萬美元(約3.9億港元)

Jay-Z成為全球首位億萬rapper。(微博@Houson猴姆)

曾經同Jay-Z製作了最熱門歌曲《On To The Next One》,以及Beyoncé《Upgrade U》的超級製作人Swizz Beatz讚揚Jay-Z是一位多才多藝的音樂人,非常具有商業頭腦,他表示:「如果現在的他已經是一位億萬富豪,想象他接下來會成為什麼樣,因為他才剛剛開始。」

今年即將年滿50歲的Jay-Z,童年是在紐約Brooklyn臭名昭著的瑪西公共住房建造計劃的危險環境中渡過的,在成為音樂家之前,他曾做過街頭毒販。在他專業剛起步時,與Dame Dash、Kareem Biggs創立了自己的唱片公司Roc-A-Fella,於1996年發行了首張專輯《Reasonable Doubt》。從那以後,他積累了14張冠軍專輯,22座格萊美獎,10年內稅前收益超過5億美元。

Jay-Z除了音樂,事業還涉足多個領域。(Instagram@jayz.co)

此前Jay-Z在接受獎項時,也曾說過自己之所有今天的成就,家裡的女人功不可沒:「我越來越相信我能做任何事情,因為我受到了家裡那些強大女人的影響,包括我的母親和我的妻子Beyoncé」。

Jay-Z與Beyoncé在2008年4月4日結婚,育有三位子女。(Instagram@jayz.co)