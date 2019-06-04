Jay-Z成為全球首位億萬Rapper　涉足酒類藝術房產等多個領域

日前，美國商業雜誌《福布斯》（Forbes）宣布說唱歌手Jay-Z成為「全球第一位億萬Rapper」，自出道以來，Jazy-Z擁有14張冠軍專輯，22座格萊美獎（Grammy Award），除了音樂事業，他還涉足多個領域，包括香檳、股票投資、藝術收藏等，總資產10億美元（約78.4億港元）。

據《福布斯》報道，作者Zack O'Malley Greenburg大致盤點了Jay-Z名下的產業，主要有以下幾樣：

Armand de Brignac香檳：3.1億美元（約24.3億港元）

現金同投資：2.2億美元（約17.2億港元）

D'Ussé白蘭地：1億美元（約7.8億港元）

Tidal流媒體服務的所有權：1億美元（約7.8億港元）

Roc Nation唱片公司管理權：7500萬美元（約5.9億港元）

音樂項目：7500萬美元（約5.9億港元）

藝術收藏：7000萬美元（約5.5億港元）

房產：5000萬美元（約3.9億港元）

Jay-Z成為全球首位億萬rapper。（微博@Houson猴姆）

曾經同Jay-Z製作了最熱門歌曲《On To The Next One》，以及Beyoncé《Upgrade U》的超級製作人Swizz Beatz讚揚Jay-Z是一位多才多藝的音樂人，非常具有商業頭腦，他表示：「如果現在的他已經是一位億萬富豪，想象他接下來會成為什麼樣，因為他才剛剛開始。」

今年即將年滿50歲的Jay-Z，童年是在紐約Brooklyn臭名昭著的瑪西公共住房建造計劃的危險環境中渡過的，在成為音樂家之前，他曾做過街頭毒販。在他專業剛起步時，與Dame Dash、Kareem Biggs創立了自己的唱片公司Roc-A-Fella，於1996年發行了首張專輯《Reasonable Doubt》。從那以後，他積累了14張冠軍專輯，22座格萊美獎，10年內稅前收益超過5億美元。

Jay-Z除了音樂，事業還涉足多個領域。（Instagram@jayz.co）

此前Jay-Z在接受獎項時，也曾說過自己之所有今天的成就，家裡的女人功不可沒：「我越來越相信我能做任何事情，因為我受到了家裡那些強大女人的影響，包括我的母親和我的妻子Beyoncé」。

Jay-Z與Beyoncé在2008年4月4日結婚，育有三位子女。（Instagram@jayz.co）