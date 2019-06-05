【如果這樣生活】袁文傑賤價放租陪妙齡少女：驚以為我係金魚佬

俗話說春宵一刻值千金，但原來「游生」袁文傑陪足一日只需1000円，相當超值！現年47歲的袁文傑早前就去到東京拍攝《如果這樣生活》，節目講到袁文傑探訪東京一名逆流大叔，體驗一下如何利用大叔的身份和時間，去過積極有意義的生活。他更將自己以超抵價出租一天，感受日本時下最流行職業的「出租大叔」。

出名高大靚仔的袁文傑曾與林韋辰及陳啟泰合稱「亞視三雄」，他2016過檔TVB後，翌年就憑劇集《不懂撒嬌的女人》中飾演「游生」一角而備受注目，還獲網民稱讚其大老闆形象份外霸氣！袁文傑接受《香港01》訪問時就透露今次是以大叔身份去東京拍攝，並將自己出租：「我都好想測試吓有冇人會租我，擺上網嗰張相我都好認真揀過。最後，有一個妙齡少女租咗我。（幾歲？）十幾歲，而家小妹妹啲口味真係……（幾錢出租？）要問吓監製我都唔係好記得。（監製：1000円）吓？1000円？原來我咁Cheap！不過，我都有問係咪做援交。」

游生好抵租呀！（林迅景攝）

呢位少女好幸福！（電視截圖）

袁文傑稱與當地妙齡少女見面時的確有少少尷尬，他笑稱：「一個大叔帶住個少女，好驚大家以為我係金魚佬。我記得天氣好凍，但嗰個妙齡少女都衣衫單簿，淨係着學生校服，好忍得凍，可能佢內心都好冰冷！（要陪佢做啲咩？）我就陪佢去遊戲中心、夾公仔同唱K，一日之後好攰，但佢仲好精靈，呢啲地方真係唔啱我，發覺自己真係大叔！（女朋友知唔知你放租？）冇話佢知，但都冇親密親觸，唔洗喇！」

女朋友見到會唔會嬲嬲豬？（電視截圖）

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而身為一名貓痴的袁文傑就大嘆此行有一個遺憾，他稱：「原本我會去日本貓島朝聖，但因為天氣問題兩次都去唔到，到第三次就因為要拍《大醬園》又去唔到！少少遺憾，因為對住貓仔比較多嘢諗，而自己貓仔又為生命奮鬥緊！其實我係想多啲人關注流浪動物，呢一點我講唔到，因為冇去到，但其實我好支持修訂動物保護條例，防止啲人虐畜！」袁文傑高大靚仔又有愛心，唔知幾時又放租呢？

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