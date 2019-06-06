【教束】千禧後罕見港產校園青春劇　陳秀雯復出絕非唯一賣點

ViuTV新劇《教束》將於6月10日晚上9點半在99台首播，劇集除了有廖啟智、陳秀雯、劉俊謙和朱栢謙等實力演員坐鎮之外，岑珈其、周漢寧、唐浩然等一班演藝新力軍亦非常有睇頭。演員陣容固然是《教束》的一大亮點，但劇集其實隱藏了不少賣點。

ViuTV新劇《教束》將於6月10日晚上9點半在99台首播。（《教束》海報）

賣點一：陳秀雯久休復出之作

已經近十年沒有拍劇的陳秀雯之所以肯出山，全因為一個男人──廖啟智，而他們兩人分別飾演副校長和校長。飾演梁校長的廖啟智希望將馬修書院轉變成直資學校，令學校脫離教育局限制，使他掌握更多「生殺大權」。陳秀雯飾演的林副校則認為直資計劃有違學校創辦人馬修的有教無類理念，因此他們因為教育方針不同而擦出不少火花，令觀眾非常期待。

陳秀雯久休復出令觀眾非常期待！（《教束》劇照）

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賣點二：《點五步》陳志發精心監製

影壇新力軍陳志發執導的熱血青春電影《點五步》在3年前大受歡迎，電影亦於第36屆香港電影金像獎中獲提名最佳電影及新晉導演，絕對是叫好叫座，而陳志發在公仔箱的成績也不容忽視，之前便為陳奕迅、郭偉亮主演的《短暫的婚姻》擔任監製，所以今次為ViuTV新劇《教束》擔任監製，加上《點五步》班底助陣，由戲中編劇擔任導演，必然能夠讓觀眾再次感受到熱血的青春氣息。

《教束》由善於打造校園故事的陳志發擔任監製，必定令觀眾再感受到那份青春熱血。（《教束》劇照）

賣點三：題材笑中有淚極貼地

《教束》講述劉俊謙飾演的合約老師盧文達在地區名校馬修書院任教，一直渴求一紙長約換來穩定生活，而陳秀雯飾演的林副校就威逼利誘他為其效命，希望他能夠成為推翻廖啟智「直資計劃」的助力。故事牽涉了不少與香港教育有關的議題，包括合約老師要犧牲一切才能換取一紙長約、精英學生壟斷學校資源而「廢青學生」永遠被睇低，以及津貼學校轉為直資衍生的問題，令觀眾可以透過劇集窺看教育界鮮為人知的一面。