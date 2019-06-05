【教束】岑珈其超齡演逆權學生　一文睇晒校園選戰角色關係

ViuTV新劇《教束》將於6月10日首播，劇集除了是一向很受大眾歡迎而且久違公仔箱的校園喜劇，亦有不少非常貼地的非典型元素。雖然劇中沒有經常在偶像劇出現的俊男美女，但一眾演員都好值得留意，因為大部份學生角色都由真正的中學生飾演，他們都是由網上公開招募而加入劇組，所以劇集除了廖啟智、陳秀雯和劉俊謙等好戲之人外，一班學生角色亦會令觀眾感到親切。

ViuTV上年為《教束》公開招募學生角色。（facebook/@ViuTV）

相信最令觀眾期待的是再度演學生哥角色的岑珈其，現年29歲的他在戲中飾演麥浩賢（賢仔），由於好友莊子民被調離精英班兼不准籌組學生會內閣，所以他打算為朋友討回公道，與同學周耀榮和祈仲衡組成另一隊候選內閣「不老騎士」，與精英學生會「OASIS」對撼，只是參選過程錯漏百出，一直處於下風。

岑珈其雖然已經29歲，但因為其超級童顏，令他出演學生角色仍很好說服力。（《教束》劇照）

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當然，馬修書院的教職員亦是《教束》的重點，特別是校內的明爭暗鬥更令觀眾睇得非常緊張，而廖啟智飾演的梁校長更是劇中的「大魔王」。為了令馬修進步，與港九傳統名校看齊，他向辦學團體提出把馬修轉制為直資學校，希望能令學校脫離教育局限制、擁更大自主權，實則希望學校能夠重掌老師的生殺大權及學生的篩選權，徹底清走令馬修腐壞的瘀血。

奸味十足的廖啟智絕對是《教束》的一大亮點。（《教束》劇照）

而阻止「大魔王」的勇者則以陳秀雯飾演的林副校為首。她身為馬修書院早年的畢業生，因目睹之前任教的學校轉直資所產生的禍害後，她不想一錯再錯，回歸馬修書院後誓要阻止梁校長轉直資的惡計。因為直資計劃有違馬修創校以來有教無類的偉大教育理念，作為早年畢業生，曾經貧苦的她正正受惠於前人種下的恩。林副校威迫利誘盧Sir組織學生會，後來又叫他拉攏老師、校董，密謀裏應外合拉倒計劃。

久休復出的陳秀雯化身副校長，誓要打低「大魔王」廖啟智的直資計劃。（《教束》劇照）

至於劉俊謙飾演合約老師盧Sir，他於馬修書院任教中文科五年，現為 5C 班班主任，無奈一直被委派任教成績較差的班別，以致「業績」差劣，長年被校長批鬥，教學生涯長期徘徊在被淘汰的邊緣。盧Sir想成為長約教師，渴求更穩定的薪俸，但以盧Sir現時的教績，百分百肯定下年被炒的老師就是他。林副校以長約為利誘，令盧Sir另組學生會內閣參選，令他躍升長約教師這個「頹廢夢想」出現曙光。

好戲靚仔劉俊謙飾演的盧Sir做老師純粹是為糊口，卻無端端捲入校政風雲……（《教束》劇照）

飾演梁Sir的朱栢謙是盧Sir的死對頭，處處針對盧Sir的他奉行精英主義，不但經常標籤學生，更經常以言語和行為踐踏他人。在馬修書院任教中文科達8年的他便恃住自己是校長兒子打壓盧Sir，讓盧Sir只能教成績較差的5C班，搞到對方教績不濟幾乎被炒，有時更會要求對方做一些教學助理才會做的事，刻意貶低其身份。