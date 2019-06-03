【教束】ViuTV新校園喜劇非純搞笑　借劇本展現香港教育制度問題

由廖啟智、陳秀雯、劉俊謙、朱栢謙和岑珈其等主演的ViuTV新劇《教束》將於6月10日晚上9點半在99台首播，劇集講述飾演合約老師「盧文達」的劉俊謙雖然在名校「馬修書院」任教，但一直渴求一紙長約換來穩定生活；而廖啟智飾演的「梁校長」則計劃將學校轉為直資，可是陳秀雯飾演的「林副校」卻認為此舉有違學校創辦人馬修先生的辦學理念，所以威迫利誘劉俊謙幫手拉倒直資方案。雖然《教束》是校園喜劇，但劇集並非完全得啖笑，因為它背後牽涉現今香港三大教育問題！

ViuTV新劇《教束》將於6月10日首播，逢星期一至五晚上9:30播出。（《教束》宣傳相片）

問題一：合約老師與學生成績掛鉤

在《教束》裏面飾演合約老師的劉俊謙一直想得到一份長期合約，可是他長期被「梁Sir」朱栢謙欺壓，所以一直只能任教成績差的學生。由於不少人都認為學生成績與老師教學能力掛鉤，所以劉俊謙一直被他人覺得教得差，更試過因為教績不達標而幾乎被解僱，所以一直簽不到長約，而這個情況對現實中不少合約老師來說都似曾相識，因為這個正正就是他們走不出的困境。

劉俊謙在戲中為着一紙長約而努力，與現今不少合約老師面對住同樣困境。（《教束》劇照）

問題二：直資學校 有教無類？

在《教束》裏面飾演校長的廖啟智一心希望將「馬修書院」這間屋邨學校轉為直資學校，藉此得到更多資源培育優秀的學生，他深信新安排可以令學校吸納區外高質學生，提升收生質素之餘更使學校繼續保持Band 1排名。

其實香港推行直資計劃本意是希望淘汰買位制度及使學校體制變得多元，但「馬修書院」位處公共屋邨，住在附近大多都是基層學生，而直資學校的學費卻相對高昂，所以轉直資絕對對基層學生沒有太多益處。

捉住劉俊謙「痛腳」的陳秀雯逼對方組織一班「非精英學生」選學生會，希望可以令學校最終不用轉為直資中學。（《教束》畫面）

問題三：教學只為求分數 校長過份催谷

雖然政府廣告都講過「求學不是求分數」，而學校的責任是幫助學生增長知識之餘，亦令他們見識更加廣博，可是現今香港的教育仍然擺脫不到「填鴨式」的影子，考試成績永遠都是評定學生價值的唯一指標，迫使老師只好為分數而教學。

在《教束》飾演校長的廖啟智為了催谷學生成績，在校內實行兩星期一測驗，表面上是持續提高學生的「能力」，但出發點只是令學校維持理想排名。除此之外，廖啟智亦不鼓勵成績差的學生參與學生會、興趣班等活動，認為學生必須以考試成績為先。

飾演校長的廖啟智在戲中輕視考試成績較差學生，更完全削減專為他們而設的「進步獎」預算，將所有資源集中在「精英學生」身上。（《教束》劇照）

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