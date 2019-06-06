譚詠麟攜一眾後輩舉行巴士巡唱　無懼炎夏宣傳新碟

譚詠麟繼上一張大碟《音樂大本型》收錄一眾先前於「廣東歌五十周年企劃」中募集到的作品後，事隔半年，校長有感於當中仍有不少年青創作人的佳作，故此特意再精挑細選出六首作品，於6月3日推出第二版專輯《音樂夏令型》。

今次的《音樂夏令型》校長找來六位欣賞的後輩歌手合唱，包括趙浚承（Gary）、陳逸璇（Jolie）、李幸倪（Gin Lee）、周殷廷（Yan Ting）、符致逸（Adrian）和麥家瑜（Keeva），所有歌曲都由校長親自監製，希望繼續傳承廣東好音樂。

昨日（5日），校長帶領這班後輩歌手舉行《音樂夏令型》巴士巡唱，在開蓬巴士上演唱新歌，吸引大批途人圍觀。巴士先由港島區出發，首站在香港著名地標之一的香港大球場停留，校長就率先與Gary合唱《男人的浪漫》，以搖滾曲風為巴士巡唱打響頭陣；其後巴士駛往中環摩天輪，唱出專輯內的另外3首歌曲，包括與Jolie合唱的《忘憂吧》、與Gin Lee合唱的《千變萬化》以及與Yan Ting合唱的《自然不是罪名》。

校長無懼炎熱天氣，與一班後輩歌手舉行巴士巡唱。（環球唱片提供）

其後巴士開往九龍區，抵達繁華的尖沙咀廣東道，校長繼續與Keeva合唱《某月某日會OK》以及與Adrian共同演繹《尋找彼得潘》。完成巴士巡唱後，校長和歌手們都大讚好玩，他分享道：「今日好熱呀，就算流哂汗，我哋都玩得好投入好High，好有夏日的感覺！」