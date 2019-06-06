王梓軒出道十週年掛住做嘢冇拖拍：我覺得唔洗好急

王梓軒在早幾天（6月3日）是他的33歲生日，今天（6日）他出席TVB的「6月星辰」活動時說到今年生日過得非常開心：「原本我計劃生日當日係工作度過，同事佢哋安排我去一個地址工作，點知上到去係玩。咁我當係一個驚喜派對，不過我覺得佢哋借我生日唔想做嘢。」

今天（6日）他出席TVB的「6月星辰」活動。（梁碧玲攝）

雖然梓軒在計數方面給人感覺一直不太好，但在計算自己多少歲生日他一定不會算錯，因為33歲他覺得是好意頭之外更是入行十週年：「我今年出道十週年，我準備出新歌，年尾計劃開演唱會。而啱啱我做完嘅音樂劇仲宣布岀年會重演，所以十週年好多搞作。」

梓軒笑言自己已經33歲，有愛情出現不會抗拒。（梁碧玲攝）

梓軒自入行後幾乎將所有時間投入事業，導致感情方面一直沒有著落，他直言這方面是比較缺乏：「雖然我覺得唔洗好急，但我保持開放心情。如果係好忙嘅工作中識到人我覺得Ok，可以試下，但又未至於會放低所有工作去投入愛情。始終我覺得依家工作機會幾好，無論拍戲、拍劇同音樂方面。不過如果真係有一段姻緣出現我都唔會抗拒。」