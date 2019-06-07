【端午節】愛囡送親手製「愛心糉」　郭富城：從來都冇諗過嘅畫面

郭富城（Aaron)今日（6/6）現身油麻地出席《第十三屆鮮浪潮國際短片節》活動。提到香港電影業長遠發展目標應如何，Aaron坦言應該與新進導演合作：「其實係過去呢十幾年都有同新導演合作，拍過無數嘅電影，好似翁子光導演佢完成咗佢嘅夢想電影《踏血尋梅》，反過來令我得到最佳男主角獎項，當你諗住幫新導演嘅時候，可能最後佢幫返你。」

郭富城今日出席《第十三屆鮮浪潮國際短片節》活動。（梁碧玲攝）

早前郭富城為慶祝「六一國際兒童節」，一家三口手拖手行公園，並將照片上載到社交平台大晒幸福，更罕有首晒大女側面。Aaron表示：「個日咁啱我係香港唔使做嘢，我就帶咗太太同小朋友去咗海洋公園玩，太太覺得係一件好值得記念嘅日子，而小朋友張相又唔係正面相，對我來講分享快樂是理所當然嘅事。」

瑞午節就快到，Aaron收到囡囡親手做「愛心糉」，份外高興。（梁碧玲攝）

明天是一年一度的瑞午節日，Aaron透露收到大女兒親手做的「愛心糭」面露喜悅話：「平時工作以外家庭嘅事都好少同大家分享，自己除了是演員歌手之外，亦是一名爸爸，第一次收到自己個囡囡，親手做嘅糉，呢一個係自己從來都未諗過嘅畫面，雖然隻糉是用來裝飾，但收到真係好開心。」