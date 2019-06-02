郭富城首公開大女側面照　太太方媛產後火速修身成功

郭富城和太太方媛結婚後生活幸福美滿，除了對太太這位「現世情人」疼錫有加之餘，亦對兩位分別一歲多和兩個月大的「前世情人」Chantelle和「二寶」多加保護，尤其不讓她們曝光在傳媒的鏡頭下，相當注重女兒的私隱。不過趁住昨日（6月1日）「六一國際兒童節」，首度公開大女Chantelle的側面照！

郭富城甚少公開家庭照。（網上圖片）

郭富城和方媛大方公開大女Chantelle的側面照。（方媛IG：@mokafy）

方媛在IG大曬一家三口出外的溫馨照片，相中的城城帶住口罩、太太則帶住太陽眼鏡，左右站在大女Chantelle的旁邊拖住她的小手。雖然相中只能見到他們的背影，不過已經感受到他們之間流露着的甜蜜氛圍，而扎著小孖辮的Chantelle更東張西望，鏡頭剛好捕捉到她的側面，樣子相當甜美可愛！方媛在微博亦公開了一條和Chantelle玩籃球的片段，片中的Chantelle扎着「哪吒」一樣的髮型，被方媛一手抱起將球投到籃框入面玩得很開心。

方媛的手腳依然纖幼。（方媛微博：@方媛Moka）

方媛一手舉起Chantelle讓她投籃。（方媛微博：@方媛Moka）

其實城城和方媛一向都未有讓Chantelle的正面曝光，以前的照片中都會貼心地在她的面上用貼圖遮上，今次則一反傳統，大方公開女兒的側面。另外，方媛的身材亦成為焦點，無論在相中還是片段中所見，她的手腳依然纖幼、而且腰及臀部位置亦相當之fit，完全看不出她四月中才剛剛生完細女「二寶」，已經火速修身成功。