Ellen DeGeneres爆母親患病期間遭繼父性侵　呼籲女性為自己發聲

美國著名Talk Show節目《The Ellen Show》的主持人Ellen DeGeneres一向在節目中與嘉賓談論他們自身的故事，而日前她在Netflix節目《David Letterman：下一位來賓鼎鼎大名》（My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman）第二季中，講述年少時曾遭繼父的性侵惡行，以自身的故事鼓勵女性要勇於為自己發聲。

Ellen在節目中憶述，在她青少年時期，媽媽Betty DeGeneres再嫁了一位非常壞的男人，那時她媽媽被診斷出患有乳癌，需要切除一邊的乳房，而繼父就利用這一點，在幾個不同的場合對她進行性侵。

「當我媽媽不在家時，他（繼父）告訴我他感覺到我媽媽的胸部有硬塊，所以需要檢查一下我的胸部。」Ellen講道，繼父說服她，一次又一次摸她的胸部，甚至還曾試圖破門而入，幸好當時Ellen感覺不妥，由窗戶逃了出去，才避免悲劇發生。

Ellen在節目中詳述曾被性侵的過程。（YouTube截圖@Netflix）

遭遇性侵之後，當時只有15、16歲的Ellen，因畏懼沒有及時為自己挺身而出，現在已經61歲的她，雖然早已功成名就，但仍然為這件事感到生氣，Ellen說：「那真的很可怕，我之所以要詳細講敘述這個可怕的故事，是因為我提醒所有女孩子，永遠不要讓別人這樣對你。」

事發幾年後，Ellen才告訴她媽媽繼父的所作所為，可惜她媽媽並不相信她，但在與這個男人相處了超過18年後，Ellen的媽媽最終還是離開了他。

Ellen為自己被性侵後沒有及時發聲而生氣，而更傷心的，是連母親都不信任自己。（GettyImages）

Ellen希望以她的故事去鼓勵其他遭遇性侵的受害者們：「我們（女性）總覺得我們沒有價值，害怕發聲，或者害怕說『不』，這就是我要講這件事的唯一重要原因，有太多年輕女孩或者無論你多大年紀，我看見有人發聲時，沒有人相信受害者，令我十分生氣，因為女性不會編造這樣的故事。」她對所有女性宣稱：「是時候為我們發聲，是時候掌握我們的權利。」

Ellen呼籲女性要勇於為自己發聲。（YouTube截圖@netflix）