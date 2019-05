Ellen DeGeneres爆母親患病期間遭繼父性侵　呼籲女性為自己發聲

美國著名Talk Show節目《The Ellen Show》的主持人Ellen DeGeneres一向在節目中與嘉賓談論他們自身的故事,而日前她在Netflix節目《David Letterman:下一位來賓鼎鼎大名》(My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman)第二季中,講述年少時曾遭繼父的性侵惡行,以自身的故事鼓勵女性要勇於為自己發聲。