【倚天屠龍記】殷離曹曦月戲如人生　愛錯負心男星影響星途

無綫熱播的內地劇《倚天屠龍記》，張無忌身邊四美，除了趙敏(陳鈺琪)、周芷若(祝緒丹)、小昭(許雅婷)外，還有一位殷離，劇中因為苦練千蛛萬毒手而導致外貌變醜，實際她卻是一位大美人，而飾演殷離的女星曹曦月，顏值絕不輸於其他幾位女星，但她跟人氣小生金瀚的糾纏瓜葛，卻讓她惹來負評，令星途蒙上污點。

曹曦月在《倚天》飾演殷離一角，悲慘遭遇惹人同情。（劇照）

曹曦月於2013年出道，演出電視劇《滾滾紅塵》，同年已在劇集《鎧甲勇士拿瓦》當上女主角，但其實她並非出身於名牌演藝學校，而是畢業於上海師範大學謝晉影視學院，由於樣子清秀，笑容甜美，很快已在多齣偶像劇擔正，代表作有《校花的貼身高手》及《我有一個夢想》，而她拍攝中台偶像劇《明若曉溪》，在劇中飾演重要角色鐵紗杏，當時周杰倫太太昆凌，只是飾演她的跟班二號，星途無限的她，卻因為緋聞而惹上負評。

曹曦月都屬於大美人，出道不久，已當上女主角。（曹曦月微博圖片）

曹曦月的日常美態：

+ 6 + 5 + 4

2017年的人氣內地劇《楚喬傳》，曹曦月演出奸角錦燭，用盡手段陷害趙麗穎飾演的楚喬。劇中還有當時趙麗穎旗下藝人金瀚，最讓人想不到是曹曦月跟金瀚，竟然傳出緋聞，而且更被拍得擁抱著進入酒店，事件曝光後，金瀚非但沒有承認二人的關係，其工作室對外宣佈金瀚仍是單身。事件真相未知，但曹曦月已被指刻意製造新聞，為自己增加人氣，負面新聞令她人氣下滑，現時在《倚天》中飾演殷離一角，外表刁蠻卻有可憐身世，希望角色能幫她洗底，等待再次當上女主角的機會。

殷離愛錯張無忌，令人生坎坷，孤獨終老。（劇照）