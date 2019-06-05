【倚天屠龍記】陳鈺琪一對白色波鞋走天涯　網民激讚人紅不忘初心

無綫熱播的內地劇《倚天屠龍記》，率先火紅了飾演趙敏的陳鈺琪，被讚在劇中是罕見的純天然美女，其他人可能是人紅是非多，而相當有觀眾緣，形象討好入屋的陳鈺琪，卻是反過來回顧她的跑龍套生涯，戥她能熬出頭而高興。除了靚到dum一聲外，最讓網民激讚的是她人紅不忘本，至今仍保持節儉習慣，衣著簡樸，多次被拍得著同一對白色波鞋，衣服也是來來去去哪幾件，內地靚的女星有一大籮，至今仍保持真我只得一個陳鈺琪。

陳鈺琪經常被拍得穿著同一對白色波鞋，相當簡約節儉。（視覺中國）

陳鈺琪為了追尋演藝夢，曾隻身到橫店尋找機會，由於不是名牌演藝學校出身，所以她過了一段跑龍套的日子，試過工作16小時只得35元收入，無綫在橫店拍攝《東坡家事》，陳鈺琪也有份演出，一個無對白的鏡頭，已經搶戲過黃心穎，可知有實力的演員，終於會遇上伯樂，而最後唐嫣慧眼揀中陳鈺琪，並羅致成旗下藝人，自此陳鈺琪連環接拍幾齣內地劇，也獲得一片好評，告別配角綠葉的日子，在《倚天》更贏盡掌聲，成為最美趙敏。

【倚天屠龍記】陳鈺琪拍《東坡家事》做茄 一個鏡頭已具主角氣質

另一次在機場，又是同一對白色波鞋。（視覺中國）

除了同款波鞋，連衣著都是經常哪幾件。（視覺中國）

另一個場合，打扮也是大同小異，當然還有同一對白色波鞋。（視覺中國）

下圖是陳鈺琪日常美態：

+ 11 + 10 + 9

【倚天屠龍記】陳鈺琪未遇唐嫣前 每天做16小時大茄只得35元

曾吃過不少苦頭的陳鈺琪，爆紅後仍然保持自我，沒有因為人氣高企而迷失，仍舊過著簡樸節儉的生活，不是出席活動的日子，例如在機場被記者拍到的陳鈺琪，不難發現她來來去去也是哪幾套衣服，而一雙白色波鞋更跟她去過不少地方，陳鈺琪雖然十分慳家，但給人感覺卻絕不寒酸，而且她簡樸的打扮，更凸出了她的天然美態，一個笑容已經令無數粉絲融化，陳鈺琪人紅而不改生活態度，比起其他衣食住行，也在不停炫富的大牌明星，陳鈺琪慳得有個性，讓人看得舒服。