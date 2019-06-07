【多圖】何超盈貴氣皇后look過大禮　超奢華排場拍得住皇室！

賭王何鴻燊四房長女何超盈今年3月宣佈雙喜臨門，除了公開哈佛學霸未婚夫Thomas Xin（辛奇隆）的求婚片段稱二人去年9月已秘密訂婚外，更證實自己當時已懷孕3個月的消息！雖然何超盈曾向媒體透露因媽媽說今年盲年，所以提議她明年結婚，她更有計劃去外地舉行城堡婚禮。但何猷君、才子陶傑、莊思敏和莊思明等人就在周五（7日）公開何超盈「過大禮」的照片，奢華程度令人咋舌。

何超盈依足傳統習俗過大禮，貴為賭王千金，排場當然非常奢華，而且滿屋子的金銀珠寶，據知更有舞獅助慶，壕氣沖天！照片中，除了有名貴鮑參翅肚外，還有八對份量十足的龍鳳鐲，以及超搶眼的金豬牌加上不少鑽石飾品。有報道指，何超盈婆婆送上六層金豬牌給外孫女，而四太飲茶時更不忘訓示超盈：「有自己家庭啦，要豬仔一竇竇，你密密生，我密密湊。」隨後就送上大串龍鳳鈪，何超盈即眼濕濕，而四太更代表賭王派大利是。

二人向四太敬茶！（何猷君微博照片）

而何超盈的弟弟何猷君就在微博寫道：「嫁出去了 真的要嫁出去了！又不捨得又為她高興！媽媽喝完那杯茶之後你就是辛太了！以後要好好孝敬你的老爺奶奶，記得多回來看看我們，要身體健康！三年抱兩！兒孫滿堂！祝你和姐夫白頭到老，新婚快樂！」，相當感動！

超大陣仗！（何猷君微博照片）

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據知哈爾濱出生長大的Thomas送上大量鮑參翅肚及金器，而女家則以Hermès男士服飾和名牌手錶作回禮。何鴻燊和四太更贈5億獨立別墅及1億首飾做何超盈嫁妝，出手闊綽！

四太果然好鍚個女!（何猷君微博）

身穿華麗中式服飾懷孕近6個月的何超盈明顯相當臃腫，而她在現場表現疲勞以及悶熱，要弟弟何猷君幫她扇風，場面溫馨！難怪陶傑忍不住留言：「何鴻燊四太千金何超盈今日過大禮之慶，Crazy Rich Chinese 加中國富貴傳統，聘禮金銀珠寶睇到眼花眼盲！直頭好似日本皇室出嫁，新娘子何超盈接受弟弟溫馨撥扇，好Warm 呀！」相隔不久，他再留言：「女家聘禮豐富，由何鴻燊親自題選，全部遵照中華文化傳統，中文講究，令人感動。這張禮聘餐單，值得中小學教師上堂講述，學吓中文！至於來自大陸富豪之男家聘禮，都唔弱喎！以美食為主，包括三頭鮑魚、花膠、大紅袍珍貴茶葉、禮餅，重有成排金鈪，送給未來新抱！嘩，何超盈已經陀住個B，再戴滿晒D金鈪，真係要三四個大矜姐扶住行呀！」，看來真的被剛才的排場嚇一嚇！

大肚婆係容易熱！（IG截圖）

真係好Crazy！（IG截圖）

真係億億聲！（IG圖片/@ chiptso）

陶傑話好感動！（IG截圖）

而莊思明接受《香港01》訪問時，就稱由於主人家明天會公布詳情，所以暫時不方便透露太多，但講道：「我好替超盈開心，今日好熱鬧，大家都好開心，謝謝！」

莊氏三姊妹齊集！（IG圖片/@ jacquelinchng）

三姊妹羨唔羨慕呢？（IG圖片/@ jacquelinchng）

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