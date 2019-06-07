CLC莊錠欣Elkie拍MV連踩30個鐘　凌晨4點攰到語無倫次粉絲心痛

有港人韓星莊錠欣Elkie在內的韓國女團CLC，上月尾推出第三張數位單曲《ME(美)》，並帶着同名新歌回歸樂壇。主打歌走型格Girl Crush風，獲得大量Cheshire（CLC粉絲）的好評。早前開通微博的Elkie，更親自拍攝日常Vlog紀錄工作花絮，連踩30小時拍MV的辛酸令粉絲心痛。

4日Elkie上傳首個個人Vlog，用8分鐘紀錄了拍攝新歌《ME》MV的一天。雖然不算是高畫質的影片，亦沒有特別的剪輯技巧，可是她的誠意已非常搭救。拍攝MV當天，Elkie結束前一天行程後，凌晨一時就起床梳洗，為拍攝做好準備。Elkie講到凌晨兩時半要出門，雖然天未光，又休息不足，但她仍堅持要花時間敷面膜，她解釋只為拍攝時妝容更貼服。到達拍攝場地後，每當拍攝空檔Elkie都會拿起手機紀錄，從影片中可見，拍攝期間Elkie換足3套衣服，拍完硬照又要開始CLC的團體拍攝，之後又要準備無限輪迴的舞蹈拍攝環節。

Elkie首次用Vlog形式紀錄共30小時的MV拍攝，更親自剪接影片。（微博/@莊錠欣_CLC截圖）

CLC Elkie連踩30個鐘拍MV全紀錄：

+ 13 + 12 + 11

0200出門3200收工 直踩30小時攰到癲

拍攝由凌晨開始，拍到翌日凌晨二時多仍未結束。已工作超過24小時的Elkie坦言非常疲倦，她講到：「儘量在拍攝現場不睡覺，所以我在忍，但我發現好像臉開始會腫，然後眼睛也開始會腫，不知道甚麼辦，要活動一下，剛才也為了不讓自己睡覺而吃了一些甜點。」凌晨4點仍在拍攝的Elkie，雖然已累到開始語無倫次，可是一開始拍攝，她則立即表現得非常專業。一直工作到早上8時，Elkie終於拖着疲累的身軀收工，連踩30個鐘的模樣令粉絲非常心痛。

CLC近日推出新歌《ME》，原來拍攝MV需時超過30小時，實在是韓星難做！（IG/@cube_clc_official）