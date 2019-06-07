微博票選「新古裝四美」　「地表最靚」迪麗熱巴竟10強不入！

內地影視圈新人不停崛起，流量小生花旦層出不窮，最近，「微博電視劇」官方微博發起了一項「古裝四美大賽」的投票活動，入圍的女星有迪麗熱巴、Angelababy、古力娜扎、唐嫣、楊冪、趙麗穎等，都是時下大熱的紅星。而參與投票的網友中，年齡在16至25歲的佔64.75%，女性與男性的比例分別為85.79%同14.21%，人數最多的來自廣東省。

第一名：鞠婧禕：58.3萬——《新白娘子傳奇》白素貞。年僅25歲的鞠婧禕外貌清秀，曾被譽為中國「4千年一遇美女」，雖然新版《新白娘子傳奇》的評價不高，但鞠婧禕版的白素貞的扮相也稱得上唯美，頂着趙雅芝版珠玉在前，仍然可以奪得第一，相信與她居高不下的人氣都有一定的關聯。鞠婧禕出身於偶像團體SNH48，擅長舞蹈、小提琴、鋼琴，多次獲得團體總選第一位，受歡迎程度可見一斑。

鞠婧祎飾演的白素貞雖然漂亮，但不少網友認為缺乏些靈氣。（微博@鞠婧祎）

+ 6 + 5 + 4

第二名：陳鈺琪：43.5萬——《倚天屠龍記》趙敏。出生於1992年的陳鈺琪在2015年簽約唐嫣工作室之後，憑藉出演古裝劇《錦繡未央》中的公主「拓跋迪」而嶄露頭角。在去年拍攝的新版《倚天屠龍記》中，她將趙敏俏皮活潑的一面表現得淋漓極致，女扮男裝英氣勃勃，女裝造型溫婉可人，剛柔並濟，相當搶眼，因此大受觀眾喜愛，人氣急升，當之無愧的成為古裝小花。

陳鈺琪版趙敏活潑俏皮，剛柔並濟。（微博@電視劇倚天屠龍記）

+ 5 + 4 + 3

第三名：楊紫：39.1萬——《香蜜沉沉燼如霜》錦覓。童星出身的楊紫演技不在話下，去年她與鄧倫合作的《香蜜沉沉燼如霜》大受歡迎，俘獲了不少粉絲。雖然楊紫的古裝扮相不如她時裝造型耀眼，但也不乏機靈的感覺，而對於鮮有出演古裝劇的她來說，能被票選入第三名，足以見證觀眾對她的認可。

由楊紫、鄧倫主演的《香蜜沉沉燼如霜》去年獲得不俗收視。（微博@電視劇香蜜沉沉燼如霜）

+ 4 + 3 + 2

第四位：劉詩詩：30.6萬——《醉玲瓏》鳳卿塵。劉詩詩是四位入選者中年紀最大的一位，也是唯一一位80後，她飾演的鳳卿塵梳有高高的髮髻，披散着一頭長髮，加上服裝問題，有些缺乏韻味同靈氣，突顯老氣，掩蓋了氣質。相信她在大家心目中最經典的角色一定少不了《步步驚心》中的若曦。

劉詩詩是古裝四美中唯一一位80後，但想不到是以《醉玲瓏》上榜。（微博@劇版醉玲瓏）

+ 4 + 3 + 2

而唐嫣以28.1萬排在第五位，緊隨其後的分別是趙麗穎（21.8萬）、楊冪（12萬）、Angelababy（11.9萬）、彭小苒（8.8萬）、張天愛（8萬）。