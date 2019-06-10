感激新婚林志玲送花籃祝賀開騷　王力宏：如果需要婚禮歌手可找我

台灣歌手王力宏自去年開始舉行《龍的傳人2060巡迴演唱會》，而一連兩場的台北站於昨晚（9/6）假台北小巨蛋圓滿落幕，而11月1、2日將登陸香港紅館舉行。台北尾場演出，獲一班圈中好友到場支持，包括徐熙媛（大S）與老公汪小菲、陶喆夫婦及王力宏父母等，而太太李靚蕾亦有繼續捧場。

王力宏請來黃明志擔任表演嘉賓

演唱會準時開場，王力宏從太空艙型爆現身為演唱會揭開序幕，整晚除了唱出多首經典歌曲，還跟女Dancer熱舞，更盡展音樂才華的彈琴、結他和小提琴。此外，王力宏請來黃明志擔任表演嘉賓，二人合唱《漂向北方》後即互送高帽，王力宏稱讚黃明志是鬼才。而黃明志就直言有看過王力宏去到偏遠地方拍攝的紀錄片，笑言：「一個大帥哥都肯這麼辛苦，對一班音樂人是震憾的，因為帥哥不需要做這麼多事情，看飛輪海不是很成功嗎？」

最後去到鳴謝環節時，王力宏坦言最後一場很不捨得，並情深的多謝家人：「我要多謝爸爸媽媽，特別是自己當上爸爸後，才知道父母有多大的付出和有多麼偉大的愛，他們給我很多機會，給我很多教育和道德觀，多年來都很支持我夢想。我還要謝謝靚蕾，我的太太，沒有她，說不盡的幸福就沒有。」唱到《愛的就是你》期間，王力宏走到貴賓席上親吻太太，引得全場尖叫拍掌。

唱到《愛的就是你》期間，王力宏走到貴賓席上親吻太太（網上圖片）

接受訪問時，提到相隔7年於今年11月再登紅館開個唱，問到會否帶同太太來港？他說應該會，因為太太都很喜歡香港，女兒亦有可能隨行。談及親吻太太這一幕是否也會帶到香港，王力宏笑言：「這是第一次，在內地演唱會也沒有，因為不能走落台，而這次是很自然的，因為看到一位美女在，就走過去了，加上旁邊的人也在親吻，所以我就趁機會！」另外，雖然香港站演唱會的內容還未決定好，但都會開始準備廣東歌，必定會為香港歌迷帶來驚喜。至於說到新婚的林志玲正在度蜜月期間，也有心的送上花籃祝賀他舉行演唱會，王力宏說：「生小朋友這回事不用教的，我認為最適合是用音樂祝福她，如果她需要婚禮歌手，可找我！」

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