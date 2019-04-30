王力宏唱《Forever Love》助攻歌迷求婚：前面的人不要擋住我！

台灣歌手王力宏從2018年起舉行「龍的傳人2060」世界巡迴演唱會，日前去到西安咸陽開唱，演唱會進行期間，粉絲在現場向女朋友求婚，令旁人紛紛起哄之餘，亦令王力宏加入助攻行列，把演唱會氣氛推向另一個高潮。

有粉絲在王力宏的演唱會上求婚，王力宏除了在現場助攻，還特意在微博貼出求婚情侶幸福的特寫照祝福他們。

當天求婚的男粉絲坐在前排，在演唱會途中忽然抱著一大束玫瑰花並單膝下跪向身旁的女朋友求婚，引來身旁的粉絲們尖叫、又舉起手機紀錄下這一幕，被求婚的女朋友亦驚喜得捂臉，王力宏在台上興奮地向其他歌迷聲音直播自己看到的畫面：「他跪了、他跪了！」又大喊：「前面的人不要擋住我！」表示自己也要看熱鬧，參與到這件事當中，引來歌迷們大笑。

王力宏翌日在微博發文：「昨晚我看見了3萬多個笑容，那也是為什麼我愛當歌手的原因。」紀錄了演唱會上的美好時刻。

粉絲們紛紛起哄：「嫁給他！嫁給他！」王力宏站在台上見女歌迷接過花束，十分關心事態發展地問：「他手上有什麼？她答應你了嗎？」王力宏成為了粉絲求婚的見證人，他說：「這是很重要的時刻、很珍貴的畫面！」這名男粉絲最後求婚成功，王力宏與現場三萬三千名粉絲一同合唱《Forever Love》為他們送上祝福。

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當天男粉絲求婚的片段在微博成為了熱門討論話題，不少網民都感慨「在自己喜歡的偶像演唱會上被求婚也太浪漫了吧，偶像還神助攻，估計要永生難忘了，這個女孩也太幸福了吧！」、「有幸在現場圍觀，真的好浪漫，祝幸福」、「王力宏成功客串見證人」、「有這種偶像太暖心了吧」、「這愛豆真好」、，也祝福這對新人能永遠幸福。