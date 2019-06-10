姜丹尼爾宣布成立一人公司「KONNECT娛樂」　7月solo出道？

韓國男團Wanna One成員出身姜丹尼爾早前與所屬公司LM娛樂爆出合約糾紛，因而暫停演藝活動，直至5月中，首爾中央地方法院作出裁定姜丹尼爾可以進行單獨的演藝活動，LM娛樂不得妨礙其演藝活動，而姜丹尼爾昨晚（9/6）透過Instagram直播，宣布即將開展個人活動。

姜丹尼爾完成Wanna One使命後，身陷合約風波而未有新動向。（Wanna One Facebook）

姜丹尼爾昨晚繼1月Wanna One演唱會後，相隔5個月首度露面。姜丹尼爾在直播表示，感謝各位粉絲在艱難時期給予很多幫助，現正參與音樂工作準備出道，希望大家多多期待。姜丹尼爾久違幕前，因此多達18萬人欣賞姜丹尼爾的直播，證明其人氣仍然高企。

姜丹尼爾昨日透過Instagram宣布即將開始個人活動。（IG：daniel.k.here）

此外，姜丹尼爾今日公布成立一人公司「KONNECT娛樂」，寓意通過自己活動將韓國（Korea）和世界聯繫（Connect）。KONNECT娛樂透露，姜丹尼爾之所以成立個人公司，不單為了配合姜丹尼爾長期個人活動外，亦希望為了久等的粉絲而盡快回歸。不過，有報道指姜丹尼爾7月以個人歌手身份出道，KONNECT娛樂則否認有關傳聞，明言出道日程仍未確定。