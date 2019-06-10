【逃犯條例】鮮浪潮fb宣布罷工後立即撤回　原因係未經董事會同意

昨天六月九日，香港人上街遊行反對修訂《逃犯條例》，不過政府沒有似乎未有作出妥善的回應，堅持在星期三（十二日）在立法會恢復二讀辯論，意味不會撤回修訂《逃犯條例》。各屆人仕繼續用自己的方法向政府表示不滿，不少公司已宣布當日停工，就連「鮮浪潮」也曾經在Facebook post出潮「罷工一天」的帖文，不過很快便刪除了。

政府於昨日深夜11時07分發聲明，稱參加遊行的人數雖然很多，卻大致上和平有序。（洪嘉徽攝）

除了刪除，「鮮浪潮」更出了聲明更正事件：

【聲明】

有關較早前在本專頁出現的「鮮浪潮罷工一天」帖文(2019年6月10日下午2:29)，乃本人未經鮮浪潮電影節有限公司董事會的所有董事知悉及同意下張貼及公布，並不代表董事會立場，純屬本人魯莽及衝動處事所致。本人僅對鮮浪潮電影節有限公司及有關人士做成任何不便及誤會，致以最深抱歉。

區永鴻

節目經理

呢位經理仲開埋自己名。(facebook@Fresh Wave International Short Film Festival)

至於鮮浪潮電影節有限公司董事會的所有董事有咩人？睇下圖就知！