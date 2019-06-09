【逃犯條例】黃耀明何韻詩並肩上街：我哋只係做咗香港人嘅本份！

民陣今日（9日）發起反對修訂《逃犯條例》大遊行，一向非常關注社會民生的黃耀明和何韻詩亦有參與，明哥謂：「大家都會知道今日呢件事係香港嘅燃眉之急，我哋今日唔出嚟，香港其實係玩完。所以我哋只係做咗香港人嘅本份。」

「記住呢一刻我地行出嚟係最緊要」

「今日係我哋香港人好重要嘅一日」阿詩說。「我哋今日見到好多香港人都係好關注呢件事，喺我哋雨傘之後嗰五年，都有過一個低潮，我好相信今日係一個我哋返嚟嘅時候。無論之後我哋個結果會係點，但我哋都會記得今日所有行出嚟嘅人，我哋記得呢堆人係喺度，我哋記得我哋共同一致去面對緊同一件事，所以唔好咁介懷個後果。」

明哥同阿詩都著齊白色衫。（陳志嵐攝）

今日天氣較熱，但明哥和阿詩認為這並非一個拒絕上街的理由：「就算曬甚至係落雨，都冇嘢可以阻擋到香港人行出嚟。因為我覺得之後要發生嘅，有任何嘅行動，都有今日所有行出嚟嘅人嘅授權，呢個政府係唔可以唔聽民意，唔可以赤裸裸咁做一個完全與民為敵嘅政府。」阿詩接著說：「其實唔係我哋呼籲市民出嚟，係香港政府一手一腳親自呼籲所有人行出嚟。呢五年嚟，或者係更長遠以嚟，慢慢燒埋嚟，如果唔行出嚟我諗真係冇喇，多謝香港政府將所有人推晒上街。」

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