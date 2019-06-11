【可以不可以】日男不舉兩年靠奇招「復活」　超獵奇劇情竟引共鳴

愛看日劇的你，絕不能錯過這齣有點成人話題的《可以不可以？》，色色又爆笑的內容，讓人看了臉紅心跳！

最近有許多引起熱議的日劇包括《我要準時下班》、《我的裙子去哪了？》，如果想要點輕鬆的選擇，這部《可以不可以？》可能會很對你的胃口，微色又爆笑的日劇會讓你邊笑邊臉紅心跳。

日劇《可以不可以？》少少咸多多脆。（《可以不可以？》劇照）

這部日劇是改編自石田拓實的漫畫《カカフカカ》的《可以不可以》（カカフカカ-こじらせ大人のシェアハウス-），裏面的女主角寺田亞希（森川葵飾）住進一間好友介紹的合租公寓，竟然碰巧遇到初戀男友兼初夜對象的本行志也（中尾暢樹飾），沒想到本行透露自己將近兩年下面都「硬不起來」，竟然要求亞希幫他「重振雄風」。

日劇《可以不可以？》改編自漫畫《カカフカカ》。（Twitter@kaka_fukaka）

在本行苦苦的哀求，並表示絕對不會發生任何出軌的情況下，亞希決定幫他找回他失蹤的雄風。為何會要求女主角幫忙呢？因為本行只要觸碰到亞希就會「起反應」，這樣的設定為故事增添不少笑點。

飾演亞希的森川葵表示：「亞希學生時代在意他人目光的樣子，與我有些相似的地方。」飾演男主角的中尾暢樹也說「不舉」這個設定相當有趣，讓情慾這方面也能跟觀眾產生共鳴，希望能順利演出這個角色。

中尾暢樹飾演不舉的男主角本行志也。（《可以不可以？》劇照）

雖然劇情看起來有點獵奇，但罕見的題材吸引了不少人的期待，雖然帶點情色但又不失幽默，不知道後續的發展會是如何呢，跟着小編一起追劇去吧！

即睇《可以不可以？》精彩劇照▼

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