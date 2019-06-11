精選10大必睇漫改推理日劇！金田一僅排第3？冠軍絕對係經典神劇

日本有許多知名又經典到不行的推理懸疑漫畫，因為實在是太好看了，而陸續被改編拍成真人版電視劇，殊不知也因此「跨界」成功，在漫畫、電視劇兩個領域都獲得讀者與觀眾極大的喜愛。將平面的漫畫拍成電視劇後，有些作品被稍作改編，一樣精彩刺激，漫畫書裏的人活了過來，甚至更加男帥女美，簡直就是另一種境界的經典體驗啊！現在就讓我們運用《KEYPO大數據關鍵引擎》大調查，看看網友心目中認證的、推理迷必追的十部推理漫畫改編日劇是哪些！

第10名：無間雙龍

日本漫畫家神崎裕也的漫畫作品《無間雙龍》，被改編成同名電視劇，由生田斗真、小栗旬主演，故事中兩人一起在孤兒院長大，因為親眼看到像母親一樣愛護自己的老師，也就是由廣末涼子飾演的柏葉結子被殺害，目擊的兩人在多年後一個成為刑警、一個則是黑道，重逢後決心聯手向多年前偵辦老師命案失職的警察們復仇。

《無間雙龍》由生田斗真、小栗旬主演。（《無間雙龍》官網截圖）

第9名：詐欺獵人

賣出數量超過500萬本的漫畫《詐欺獵人》，被改編成電視劇，由山下智久和崛北真希領銜主演，故事描述一個被詐騙集團傷害家庭的孩子，長大後成為專門設計那些詐騙集團的騙子，讓他們被繩之以法，雖然是在做正義的事，但終究也是一個高級的騙子，每一集就有一種騙術被拆穿，高潮迭起十分精彩，不少網友都認為這算是一部很有社會寫實性的電視劇。

山下智久於《詐欺獵人》露肉演出當年成功引起話題。（《詐欺獵人》劇照）

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年06月04日至2019年06月03日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『日本推理漫畫改編日劇』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

10大必睇漫改推理日劇。（DailyView網路溫度計）

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【本文由「DailyView 網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】