趙本山女兒入行愈變愈靚　趙珈萱直認再整容：不想像爸爸

不少星二代都繼承父母衣缽入行，內地資深演員趙本山的寶貝女兒趙珈萱（球球），今年22歲，去年正式出道。趙珈萱最近在社交網站公開近況，透露自己減肥成功，原本已經承認整過容的她，同時也大方承認再有面部調整。

15歲時的趙珈萱與父親趙本山一起出席活動，眉清目秀。（視覺中國）

趙珈萱自細已經好有表演欲，能歌善舞的她8歲時就首次在遼視春晚登臺獻藝，其後多次在地方台春晚及一些大型晚會上表演。去年正式加入娛樂圈的她，首次參演電影便擔綱女主角，後來陸續參演不同電影和電視劇拍攝，以新人來說，機會可說比一般人多很多。

趙珈萱去年出道就已經執過個樣，首次拍電影就擔正做女主角。（趙珈萱微博圖片）

趙珈萱日前在直播中表示，這3個月來由原來的67.5公斤減到40多公斤，瘦了25公斤，以身高175cm的她來說，好像有點過瘦。

趙珈萱個樣再進化，鼻子非常挺直。（趙珈萱影片截圖）

趙珈萱過去已經坦承過自己整容，她直認原因是不想長得像父親趙本山，在直播看到趙珈萱的鼻樑比過去挺直了不少，眼睛又更大更有神了，有網民留言「比去年漂亮多了」，趙珈萱回覆「因為鼻子，你懂的」，間接承認自己再次整容，非常大方。網民對此反應兩極，有人認為趙珈萱變美了，亦有網民認為她現在一張網紅臉，沒有個性。