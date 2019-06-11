【水行俠必Like？】Pantone發布珊瑚急救色系　警示全球氣候暖化

國際權威色彩機構Pantone在去年發布了2019年度流行色「Living Coral」（活珊瑚橘），看似是活力四射、充滿生命力的色彩，實際上是呼籲人們愛護環境，因為近年氣候變化，導致海洋生物急劇減少，活珊瑚也是其中之一。

Pantone在去年年尾發布的2019年度色：Living Coral。（Pantone官網）

近日，Pantone與國際知名軟件公司Adobe、專注解決海洋生態問題的非盈利機構The Ocean Agency，聯手發布了一個名為「Glowing Glowing Gone」的新色系，包括「Glowing Purple」、「Glowing Yellow」、「Glowing Blue」。

這三個新顏色具有很高的飽和度，將顏色的純粹和力量展現到極致，不過，這些呈現出鮮艷顏色的珊瑚實際上是在向人類發出警示！Pantone色彩研究機構的副總裁Laurie Pressman表示：「瀕臨死亡的珊瑚會呈現出更加鮮艷的顏色，它似乎在向大眾發出急救信號，在它們滅亡之前，希望引起大家重視！這些顏色美得難以置信，但同時它們也是全球氣候危機的顏色。」

Pantone官方聯合美國電腦軟件公司Adobe同專注解決海洋生態問題的非盈利機構The Ocean Agency發布的新色系：Glowing Yellow。（Instagram@pantone）

Glowing Purple。（Instagram@pantone）

在昨日（10日），Pantone發布了第三個顏色「Glowing Blue」之後，The Ocean Agency的CEO Richard Vevers指出：「這些鮮亮的顏色將是我們達到臨界點的最終視覺指示，不止是珊瑚礁，還有我們所生活的星球。這意味著人類將失去一個重要的行星生態系統，只有全球採取緊急行動才能防止這樣的情況發生。」