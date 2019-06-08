Saint Laurent發布 2020春夏男裝　奇洛李維斯安芭赫德等眾星雲集

法國品牌Saint Laurent 2020春夏男裝成衣系列日前在洛杉磯落下帷幕，繼創意總監Anthony Vaccarello去年於紐約舉辦了2019該系列之後，今次是第二次在美國發布男裝。

Fashion show於Malibu海灘舉行，在沙灘中搭起「天橋」，伴隨海風看騷，別有夏天的意境。今次的春夏男裝不乏一些鏤空、流蘇設計、無規則圖案以及鬆垮的長衫等元素，頗有波希米亞的風格，自由、奔放，無拘無束。Vaccarello將70年代的Marrakech重新構想為21世紀的洛杉磯，這個「城市」建立於Vaccarello自己的情感藍圖中，「如果到LA度假，你將會脫離世界其他地方」，他說，是一個令人忘卻其他的城市。

今季不乏一些波希米亞元素。（VCG）

除了耀眼的服裝，場面更是眾星雲集，包括「殺神」奇洛李維斯（Keanu Reeves），早前他為Saint Laurent拍攝2019秋冬男裝廣告，一身皮褸黑褲，展現「殺神」風範，而當日他身穿簡單的T-shirt，搭配西裝外套，隨性又型格，迷倒眾人。除此之外，到場看騷的還有Miley Cyrus與老公Liam Hemsworth、安芭赫德（Amber Heard）、Hailey Bieber、Charlie Puth、超模Anja Rubik等等，場面星光熠熠。

奇洛李維斯全黑打扮型格亮相。（Instagram@ysl）

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